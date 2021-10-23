Новая модель развития ребенка будет внедрена во всех детских садах РК

К 2025 году во всех дошкольных организациях будет внедрена новая модель развития ребенка. Принцип обучения – через игру, сообщает zakon.kz.

По поручению главы государства к 2025 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет должен достигнуть 100%.

Дети могут развиваться по-разному, потому что они разные, кто-то быстрее научится читать, кто-то – медленнее. И ко всем подходить с одними измерителями, конечно, было бы не совсем правильно, поэтому меняется подход к содержанию образовательных программ, – говорит министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Чтобы как можно больше детей было охвачено дошкольным образованием, сеть детских организаций будут развивать через размещение госзаказа у частников.

По словам министра образования, по прогнозам к 2025 году возрастет и потребность в школьных местах. В связи с этим в республике планируют построить 1000 новых школ, в которые понадобится около 100 тысяч новых педагогов.

Когда мы говорим о строительстве 1000 школ, мы говорим, что это комплексный вопрос, который охватывает не просто само строительство, но и подготовку кадров, и повышение квалификации, оснащение школ и вопросы типовых проектов, – сообщает Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов сказал, что с 2022 года по направлениям педагогики, IT-сферы и технического образования будут выделять в два раза больше грантов. Планируется обеспечить 100% охват ТИПО выпускников 9 классов, а также создать 20 центров компетенций и оснастить колледжи материально-технической базой.

По высшему и послевузовскому тоже стоят конкретные задачи. Будут созданы 20 центров академического превосходства, два региональных университета по опыту Назарбаев Университета, а также намечено открытие пяти филиалов зарубежных вузов и кампусов, – отметил министр.