Как изменят систему устройства ребенка в детский сад

Директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге в СЦК рассказала, что ведомством прорабатывается новый механизм постановки детей в очередь в детский сад, сообщает корреспондент Zakon.kz

По словам представителя Минпросвещения, по системе indigo (электронный детский сад – Прим.ред.) госуслугу по постановке в очередь и получения направления для зачисления ребенка в дошкольную организацию по республике осуществляют 12 информационных систем. Сейчас идет работа по объединению этих систем в единую базу данных.

"Сейчас Министерством просвещения прорабатывается новый механизм постановки в очередь. То есть сейчас создается единая база учета очередности. Соответственно, те же самые системы, как indigo и прочее, они будут продолжать вести автоматизацию госуслуги, но при этом база НОБД (национальная образовательная база данных – Прим.ред.) станет интеграционной площадкой, на которой будет полностью проверяться легитимность права ребенка на постановку в очередь и получение направления". Наталья Жумадильдаева

Помимо этого, на основе данной базы будут составляться все реестры как постановки на очередь, так и выдачи направлений для того, чтобы исключить все возможные дублирования и прочие коррупционные риски.



"Вместе с тем, мы сейчас прорабатываем абсолютно новый подход выбора дошкольной организации. Каждая семья будет иметь право выбрать четыре дошкольные организации в зависимости от той жизненной ситуации, которая есть у семьи. На картах населенных пунктах будут размещены все дошкольные организации с их паспортами, движением очереди. Мы максимально продумываем информированность родителей для того, чтобы они сделали свой выбор". Наталья Жумадильдаева

Она подчеркнула, что родители смогут выбрать дошкольную организацию в зависимости от того, как это им удобно: рядом с домом, работой либо рядом с домом своих родителей.

По ее словам, этот механизм позволяет определить конкуренцию дошкольных организаций.

Также такой подход снимает вопросы всех коррупционных рисков, которые связаны с "помогайками".

"Мы прекрасно все знаем, что несмотря ни на что, мошенники не стесняясь размещают свои объявления везде и в чатах, и где угодно. К сожалению, наши родители обращаются к их помощи, даже не учитывая, что это очень большой риск, потому что передаются ЭЦП, ИИН, личные документы человека. Это может привести к тому, что человек попадет в мошенническую схему. На него могут навешать кредиты. Учитывая этот момент, мы сегодня прорабатываем, чтобы уйти от "ловли" (очереди - Прим.ред.). У нас не будет выстраиваться очередь территориально, а будет выстраиваться на дошкольную организацию". Наталья Жумадильдаева

Новые правила постановки в очередь в детсад начнут пилотно апробировать со следующего месяца.

"Эти вопросы уже нормативно проработаны. Начиная с сентября, уже начнется пилотный режим. Началась миграция данных сегодня всех систем в единую базу. Конечно, сегодня те, кто уже здесь и сейчас нуждается в дошкольных организациях, я их не успокою своих заявлением, но тем не менее со стороны министерства ведется большая работа по урегулированию данного вопроса". Наталья Жумадильдаева

В Министерстве просвещения Казахстана 3 августа 2023 года рассказали, какие документы необходимы для зачисления ребенка в организацию дошкольного образования.