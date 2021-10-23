Атырауская область перешла в "зеленую" зону по COVID-19

23 октября 2021, 10:09
Фото: zakon.kz

Атырауская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.


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