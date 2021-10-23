Одно лечат – другое калечат: доктор назвал смертельно опасные лекарства

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые вредные для сердца лекарственные препараты, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, наиболее кардиотоксичными средствами, по мнению врача, являются самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком.

Мы даем препарат и знаем, что в 70% эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь, – заявил Мясников.

Медик также отметил, что при неправильном применении вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, такие как "Ибупрофен", "Диклофенак" и "Индометацин". Они могут привести к повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны. Нестероидные противовоспалительные препараты – самые опасные для сердца из тех, что свободно продаются без рецепта.

Сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача, – предупредил доктор.

Кроме того, по словам специалиста, антибиотики могут вызывать аритмию и при этом обладают множеством побочных действий на другие органы. А лекарство для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии "Дигоксин" при передозировке приводит к смертельно опасной аритмии.

Длительный прием лекарств от изжоги нарушает всасывание магния, что также приводит к снижению уровня кальция и калия. Из-за этого повышается риск анемии и инфаркта, – объяснил медик.

В список потенциально опасных для сердца препаратов Мясников также внес сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.