Казахстанский теннисист Бейбут Жукаев стал победителем турнира в Нур-Султане

В столице Казахстана завершается международный турнир по теннису ITF Men 25, сообщает zakon.kz.

23 октября состоялся финальный поединок в категории "мужской парный разряд", в котором представитель Актау Бейбут Жукаев в дуэте с россиянином Андреем Кузнецовым одолел Ивана Лютаревича (Беларусь) и Константина Кравчука (Россия) – 7:6, 6:4. Этот успех для Бейбута – первое достижение в его карьере на турнире ITF.

К сожалению, в одиночном разряде алматинец Денис Евсеев проиграл свой полуфинал канадскому теннисисту Филипу Пеливо – 6:7, 7:6, 3:6.

На аналогичном турнире – ITF Women 25, но уже среди женщин в Караганде – хорошо проявила себя чемпионка Казахстана Камила Керимбаева, которая в паре с Мартиной Кубка из Польши вышла в финал данных состязаний. В решающем матче их ждут Тамара Курович (Сербия)/Елена Малыгина (Эстония).

Куандык Шынасилов