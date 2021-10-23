Аллея финансистов открылась в Нур-Султане

Аллея финансистов, приуроченная к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов, открылась в столице, сообщает zakon.kz.

У здания Министерства финансов РК высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Официальная церемония открытия Аллеи финансистов, приуроченная к 30-летнему юбилею Независимости Республики Казахстан и 100-летию деятельности МФ РК, состоялась в Нур-Султане.

В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что открытие Аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина.

Так, в ближайшее время будет представлен ряд публикаций о личностях, которые в разные годы возглавляли министерство. Будет выпущен цикл документальных фильмов о становлении и развитии системы финансов и бюджета за прошедшие 100 лет.

В преддверии Дня Независимости РК лучшие работники уже по сложившейся традиции будут награждены медалью "Қаржы саласының үздігі", а также рядом государственных, ведомственных наград и знаками отличия.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра А. Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы.

Исторически так сложилось, что 30-летие Независимости Республики Казахстан совпадает со 100-летием с момента формирования Министерства финансов как единой системы.

Одним из основополагающих документов организации деятельности финансовых органов республики явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР "О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году.

Именно в нем были изложены принципы, по которым должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается положение о Наркомфине КССР, по которому конкретизируются структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.

В целом постоянные штаты центрального управления Наркомфина учреждены также в 1921 году. Именно с этого времени высшее руководство деятельностью управлениями принадлежит Наркомфину.

В Минфине РК напомнили, что за годы Независимости министерство возглавляли 14 министров.