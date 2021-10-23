В УОЗ Алматы отреагировали на обращение работников "скорой" к Токаеву

Ранее в СМИ прошла информация, что работники алматинской службы скорой медицинской помощи записали видеообращение к Президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором просили защитить их права, сообщает zakon.kz.

В обращении утверждается, что в организации сложилась тяжелая ситуация. За два предыдущих года сменилось четыре руководителя, что не лучшим образом отразилось на работе. Водители скорой помощи якобы вынуждены ремонтировать машины за свой счет. Кроме того, авторы обращения указывают на текучесть кадров и уход опытных профессионалов.

Обращения в государственные органы, по их словам, остались безрезультатными, а теперь они боятся, что их еще и уволят после внеочередной аттестации, законность проведения которой ставят под сомнение. Также отмечено, что из 80 подписантов заявлений в госорганы две трети были вынуждены отказаться от своих слов под угрозой увольнения.

По мнению авторов обращения, без личного вмешательства главы государства алматинская служба скорой помощи придет в упадок.

В Управлении общественного здоровья Алматы отреагировали на обращение, назвав перечисленные претензии не соответствующими действительности.

Ремонт и обслуживание автомашин ведется подразделением авторемонтной мастерской ССМП. Так, в 2019 году произведена замена запасных частей на сумму более 142 млн тенге, в 2020 году – на 140 млн тенге, за 9 месяцев 2021 года – на 49 млн тенге. Кроме того, проведен капитальный ремонт, продлевающий срок использования автомобилей. пресс-служба УОЗ Алматы

Все бригады ССМП укомплектованы, текучести кадров не наблюдается.

Численность работников, согласно штатному расписанию, составляет 3583 единицы. В том числе, врачи – 362 единицы, средний медицинский персонал (фельдшеры) – 1899 единиц, санитары – 220 единиц, водители – 922 единицы, прочий персонал – 180 единиц. Сокращение по сравнению с 2019 годом на 265 ставок проведено за счет оптимизации административно-управленческого и прочего персонала в связи с исключением функции по обслуживанию других субъектов здравоохранения. пресс-служба УОЗ Алматы

В тесте также говорится, что на 2021 год НАО "Фонд социального медицинского страхования" с ССМП заключен договор на сумму 7,4 млрд тенге. В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2019 года заработная плата врачей ССМП повышена на 30%, среднего медицинского персонала – на 20%. Задержек по выплате заработной платы нет.

По всем обращениям работников ССМП были проведены соответствующие проверки. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и акимата Алматы, который провел тщательное разбирательство.

21 октября 2021 года вице-министр здравоохранения Нусупова А.Б. и заместитель Председателя Правления ФСМС встретились с коллективом и на месте ознакомились с ситуацией в ССМП.

Управлением общественного здоровья города Алматы проводится объективный анализ ситуации, по результатам которого будут внесены предложения по улучшению деятельности и морально-психологического климата в ССМП. Кроме того, все вышеперечисленные доводы были проверены Комиссией партийного контроля Алматинского городского филиала партии "Нұр Отан", а также инспектором труда Управления социального благосостояния и не нашли своего подтверждения. пресс-служба УОЗ Алматы

Говорится, что давления со стороны руководства управления или других госорганов на сотрудников ССМП не оказывается и не оказывалось. Из подписавших коллективное обращение 77 человек 65 добровольно отказались от подписей, так как не были ознакомлены с текстом обращения.

Обращение директора ССМП в правоохранительные органы является его гражданским правом, так как доводы о неправомерности его назначения на должность не соответствуют действительности.

Касательно аттестации поясняем следующее. Между администрацией ССМП и двумя профсоюзными организациями 13 мая 2020 года зарегистрирован и утвержден трехсторонний Коллективный договор, действующий до 25 февраля 2023 года. В соответствии с ним и Положением об аттестации работники ССМП проходят аттестацию один раз в течение года. пресс-служба УОЗ Алматы

6 сентября 2021 года была проведена аттестация водительского состава (877 человек), при этом 88 водителей направлены на переаттестацию с 6 октября. В настоящее время переаттестация еще не завершена.

С сожалением вынуждены констатировать, что публичные выступления работников ССМП (водителей Е.К. и Ш.А., фельдшера Т.Ж.) могут расцениваться как попытка дестабилизации обстановки в коллективе организации, которая может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания населения Алматы. Кроме того, указанные лица являются нарушителями трудовой дисциплины, имеют действующие дисциплинарные взыскания, наложенные в соответствии с Трудовым законодательством. пресс-служба УОЗ Алматы

Отмечено, что Управление общественного здоровья Алматы занимает принципиальную позицию по защите прав, чести и достоинства всех сотрудников медицинских организаций и призывает всех участников споров решать вопросы в рамках правового поля и действующего законодательства.