Турция высылает послов 10 государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал Министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата, сообщает zakon.kz.

Речь идет о дипломатах из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата, – сказал Эрдоган, выступая в городе Эскишехир.

Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmî Açılış Töreni https://t.co/fhATsTwDY0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2021

Соответствующее поручение было дано в ответ на призывы освободить турецкого активиста Османа Кавалу.

Осман Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств, и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Зимой прошлого года он был оправдан по делу о беспорядках в стамбульском парке Гези, недалеко от площади Таксим, в 2013 году. Однако сразу же турецкая прокуратура выдала новый ордер на арест Кавалы из-за обвинения в участии в попытке госпереворота, которая произошла летом 2016 года.