Девушка Саакашвили объявила, что его отношения с женой закончены

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, новая возлюбленная бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала его отношения с женой Сандрой Рулофс, сообщает zakon.kz.

В эфире "Пятого канала" она заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены.

Также она заметила, что удивлена постом Рулофс, в котором голландская жена Саакашвили называет его новые отношения сюрпризом. Ясько не ответила однозначно на вопрос об официальном разводе, но подчеркнула, что у них с политиком семья, и они честные люди.

Ясько ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там он проходит по нескольким уголовным делам. В скором времени политик объявил голодовку. Он сильно похудел, его здоровье пошатнулось. Ночью политику пришлось переливать кровь, после чего ему стало лучше. В связи с проблемами со здоровьем арестованного экс-президента будет созван врачебный консилиум.