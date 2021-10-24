Более 630 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 октября, сообщает zakon.kz.

На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 683 человека (44 501+ и 6182 КВИ-), из них в стационарах находится 8741 пациент, на амбулаторном уровне – 41 942.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 633 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 172,

• на аппарате ИВЛ – 112.

*В связи с профилактическими работами на серверах МЗ данные на 24 октября по заболеваемости КВИ- и по летальности КВИ- и КВИ+ будут предоставлены 25 октября.