Более 630 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

24 октября 2021, 09:06
Фото: zakon.kz

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 октября, сообщает zakon.kz.

На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 683 человека (44 501+ и 6182 КВИ-), из них в стационарах находится 8741 пациент, на амбулаторном уровне – 41 942.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 633 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 172,
• на аппарате ИВЛ – 112.

*В связи с профилактическими работами на серверах МЗ данные на 24 октября по заболеваемости КВИ- и по летальности КВИ- и КВИ+ будут предоставлены 25 октября.


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