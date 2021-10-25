Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 104. В Шымкенте заразившихся на 27 человек меньше, чем днем ранее, в Костанайской области – на 21. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Алматы, ВКО и Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 157,

в городе Алматы – 231,

в городе Шымкент – 21,

в Акмолинской области – 134,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 137,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 102,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 142,

в Костанайской области – 112,

в Кызылординской области – 26,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 230,

в СКО – 140,

в Туркестанской области – 15.

⠀Всего в стране подтверждено 929 784 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 26,

в городе Алматы – 258,

в городе Шымкент – 32,

в Акмолинской области – 132,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 25,

в ВКО – 187,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 151,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 69,

в СКО – 103,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 872 979 человек .