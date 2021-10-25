Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 104. В Шымкенте заразившихся на 27 человек меньше, чем днем ранее, в Костанайской области – на 21. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Алматы, ВКО и Мангистауской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
⠀Всего в стране подтверждено 929 784 случая.
За этот же период в РК 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 872 979 человек .
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