В Казахстане 110 пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (–44 854 + и 6 069 КВИ–), из них в стационарах находятся 9 004, на амбулаторном уровне – 41 919.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ– пациентов:

• в тяжелом состоянии – 636,

• в состоянии крайней степени тяжести – 160,

• на аппарате ИВЛ – 110.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 октября 2021 года

23.10.2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 771, летальных случаев – 5006, выздоровевших – 67 696.