В Казахстане 110 пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

25 октября 2021, 08:59
Фото: zakon.kz

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (–44 854 + и 6 069 КВИ–), из них в стационарах находятся 9 004, на амбулаторном уровне – 41 919.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ– пациентов:
• в тяжелом состоянии – 636,
• в состоянии крайней степени тяжести – 160,
• на аппарате ИВЛ – 110.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 октября 2021 года

23.10.2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 771, летальных случаев – 5006, выздоровевших – 67 696.


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