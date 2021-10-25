Сколько школьников страдают ожирением в Казахстане – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения организовала очередной онлайн-семинар по наращиванию потенциала налогообложения в здравоохранении.

Ученые и представители государственных институтов разных стран (Португалия, Венгрия, России, Ирландия, Казахстан и др.) обсудили важность регулирования рынка сахаросодержащих напитков.

В начале дискуссии с расширенным докладом выступила Клэр Фарранд, диетолог общественного здравоохранения ВОЗ, именно она участвует в разработке и внедрении стратегий снижения потребления сахара и соли для разных стран. Так вот, согласно ее неутешительным данным, из-за широкого распространения сахаросодержащих напитков ВОЗ не успеет достичь таких важных индикаторов, как прекращение роста числа фактов ожирения и диабета к 2030 году.

В Казахстане сегодня 18% мальчиков школьного возраста страдают от ожирения. А девочек – 20%. Это существенная проблема, – отмечает она.

Кроме того, по ее данным, в других странах эта проблема еще более ярко выражена, к примеру, в Италии 42% мальчиков и 39% девочек школьного возраста также страдают ожирением.

Госпожа Фарранд отметила и изменения в пищевых привычках детей. Дети все чаще стали употреблять безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара. В Казахстане более 20% детей пьют подобные напитки чаще трех раз в неделю.

В докладе ВОЗ о ликвидации детского ожирения отмечается связь ожирения с потреблением сахаросодержащих напитков. В докладе EFSA также отмечается связь между потреблением сахара и ростом хронических заболеваний. Налог на эту отрасль и ее регулирование – одна из наиболее эффективных мер борьбы с этими явлениями, – подчеркнула она.

В следующей части семинара выступали представители Португалии и Венгрии. Профессор Мария Жуан Грегорио из Министерства здравоохранения Португалии и доктор Алешандре Симоэш из Министерства финансов Португалии отметили, что регулирование рынка сахаросодержащих напитков, а также повышение налогов на их производство помогло снизить уровень потребления, хотя государство испытывало большие трудности с лоббированием интересов производителей.

К примеру, в СМИ мы столкнулись с публикацией материалов о том, что "Кока-Кола" отменила инвестиции в размере 40 млн долларов в Португалию из-за так называемого "налога на содовую", – отмечает Мария Грегорио.

По ее словам, после ввода налога на сахаросодержащие напитки, по расчетам Минздрава, им удалось избежать как минимум 27 смертей, а также 1,6 тыс. случаев болезней, связанных с сахарным диабетом и ожирением. Кроме того, по словам Алешандре Симоэша, Минфин рассчитал, что новый налог избавил страну от затрат в 11 млн евро, которые бы предназначались на лечение больных ожирением и диабетом.

В целом, из-за кампании, которую мы провели, наблюдали снижение продаж сахаросодержащих напитков на 5,7% в 2016 и 2017 годах, – резюмирует он.

Доктор Эстер Саркади-Надь, старший консультант по питанию Национального института фармации и питания Венгрии отметил, что у них в стране и вовсе был отобран целый пул вредных для здоровья продуктов, на которые был введен дополнительный налог.

В июле 2011 года здесь был принят этот закон, мы ввели налоги на компоненты продуктов и напитков, представляющих высокий риск для здоровья. Сахаросодержащие напитки были одни из первых в этом числе, наряду с алкоголем и сигаретами, – говорит он.

Регулирование подобной сферы эксперт мотивировал тем, что это позволило провести эффективную национальную политику в сфере пропаганды здорового образа жизни.

"Кроме того, мы поощряли изменение составов продуктов питания. Но что более важно, мы поняли, что можем улучшать состояние здоровья населения за счет поступлений в бюджет от этого налога", – отметил эксперт.

Мы в Венгрии регулируем все, что связано с сахаром в продукции. В первую очередь, это сахаросодержащие напитки, затем сиропы и концентраты для напитков, также подслащенный какао, фасованные сахаросодержащие продукты, фруктовые консервы. По каждому из этих видов продуктов мы вводим определенную налоговую ставку, исходя из содержания сладкого вещества на литр, – говорит доктор Эстер Саркади-Надь.

Эксперты пришли к общему мнению: регулирование рынка сахаросодержащих продуктов важно, поскольку влияет на общественное здоровье, однако также важно стимулировать производителей создавать более здоровую продукцию с измененным составом.