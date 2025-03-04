Сколько взрослых и детей в Казахстане страдают ожирением

4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением. В Казахстане ежегодно растет число пациентов, страдающих этим заболеванием. Не исключение и дети. Zakon.kz расскажет, чем может обернуться лишний вес и как этого не допустить.

Согласно прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2030 году число людей, страдающих ожирением, может достичь 1,5 млрд – это более четверти населения Земли. Ожирение признано хроническим заболеванием, которое требует постоянного контроля. Сегодня оно входит в список факторов риска для более чем 200 различных болезней, включая диабет второго типа, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и онкологию.

В Казахстане ситуация также вызывает обеспокоенность. По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году показатель первичной заболеваемости ожирением составил 44,6 случая на 100 тыс. населения. В 2024 году этот показатель продолжил расти и за девять месяцев составил уже 52,9.

"Ожирение чаще диагностируется среди горожан – 55,8 случая на 100 тыс. населения, тогда как среди сельских жителей этот показатель ниже – 29,4. Эксперты связывают это с образом жизни: в крупных городах люди ведут менее активный образ жизни, чаще употребляют фаст-фуд и подвергаются стрессам", – пояснила управляющий директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Шынар Абдрахманова.

По словам Шынар Абдрахмановой, наиболее тревожной становится ситуация с ростом детского ожирения. В прошлом году в стране выявлено более 4 260 маленьких пациентов с этим диагнозом.

"Согласно последнему исследованию COSI, каждый пятый ребенок в возрасте 6-9 лет имеет избыточную массу тела, а 6,6% уже страдают ожирением. Интересно, что ученые выявили связь между весом родителей и их детей: у 44,7% отцов и 30% матерей, чьи дети имеют избыточный вес, также диагностированы лишние килограммы". Шынар Абдрахманова

Управляющий директор НЦОЗ перечислила главные причины, почему казахстанцы набирают лишний вес:

рацион с высоким содержанием сахара, жиров и переработанных продуктов;

малоподвижный образ жизни, особенно у детей, которые все больше времени проводят за гаджетами;

генетическая предрасположенность;

социальные и экологические факторы, включая доступность здорового питания.

"Борьба с ожирением является одним из приоритетов здравоохранения Казахстана. В стране уже реализуются меры по ограничению потребления продуктов с высокой калорийностью, пропаганде здорового питания и физической активности. В рамках национальных программ ведется активная разъяснительная работа населению, насколько остра и плачевна ситуация. Также разработан специальный калькулятор FatCalc, который позволяет оценить уровень жира у детей в возрасте от четырех до 15 лет и отслеживать его изменения после проведения профилактических мероприятий". Шынар Абдрахманова

Шынар Абдрахманова отметила, что Национальный центр общественного здравоохранения играет ключевую роль в изучении и профилактике ожирения в Казахстане. Специалисты проводят эпидемиологический мониторинг, анализируют динамику распространения заболевания и разрабатывают рекомендации по снижению его уровня, а также участвуют в разработке и внедрении образовательных и информационных программ, направленных на формирование у казахстанцев здоровых привычек питания и физической активности.

"В рамках национальных исследований были выявлены ключевые факторы риска ожирения среди различных возрастных групп. Специалисты подчеркивают, что комплексный подход к решению проблемы, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие, позволит снизить уровень ожирения и улучшить качество жизни казахстанцев". Шынар Абдрахманова

Для этого управляющий директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК рекомендует:

уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров;

добавить в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновые продукты;

увеличить физическую активность (минимум 30 минут в день);

ограничить время, проводимое за экранами гаджетов;

следить за своим весом;

регулярно проходить медицинские осмотры.

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Ожирение – это не просто эстетическая проблема, а серьезный вызов для здоровья. Борьба с ним требует комплексного подхода и изменений на государственном, общественном и индивидуальном уровнях. Всемирный день борьбы с ожирением – еще один повод задуматься о своем здоровье и сделать шаг к более активному и здоровому образу жизни.