В Казахстане расширят список госуслуг, которые можно будет получить онлайн

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует расширить список госуслуг, которые можно будет получить онлайн, не выходя из дома, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства Багдата Мусина, на сегодняшний день 690 госуслуг предоставляется онлайн. Но в результате проверки выяснилось, что некоторые из них имеют подвиды, которые до сих пор не автоматизированы.

Допустим, при регистрации недвижимости, подвидов у этой госуслуги более 25. Мы всегда отмечали эту услугу как автоматизированную, думали, она предоставляется в онлайн-формате. Но задались вопросом, почему услуга автоматизирована, а в ЦОН продолжают ходить. Проанализировали и выяснилось, что она имеет подвиды – это регистрация залога, регистрация прав на земельный участок, изменение условий договора. И все эти подвиды не автоматизированы, – объяснил он во время правительственного часа в Мажилисе.

В связи с этим министерство предлагает автоматизировать все подвиды государственных услуг, благодаря чему почти 2 тыс. из них можно будет получить онлайн.

90% услуг в принципе автоматизированы, но сейчас мы идем с предложением к расширению списка госуслуг с учетом подвидов. Начнем автоматизировать каждый подвид. Например, регистрацию юридических лиц или бизнеса можно провести через электронное правительство, но когда идет смена учредителей, то приходится идти в ЦОН. Поэтому мы все подвиды сейчас отдельно утвердим и расширим список до почти 2 тыс. государственных услуг, – отметил Мусин.

Министр добавил, что госорганы уже дали свое согласие по 1788 государственным услугам.

Тамила Языкова, Нур-Султан