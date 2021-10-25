Кому нельзя есть лук, рассказал врач

Специалист перечислил заболевания, которые могут быть вызваны чрезмерным употреблением лука, передает zakon.kz.

Лук может оказывать слабительное действие. Если переборщить с употреблением этого продукта, можно получить диарею, вздутие и метеоризм. Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление, – рассказал doctorpiter.ru врач-диетолог Александр Андреев.

По его словам, людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество лука в рационе.

Любой лук, будь то лук-порей, репчатый или зеленый, содержит множество витаминов групп B, C, A, а также калий, магний, железо и протеин. Кроме того, в луке есть сахар и белки, а его калорийность не превышает 70 ккал. Обычно лук используют как общеукрепляющее, противогриппозное и антивоспалительное средство. Лук предотвращает образование холестериновых бляшек в артериях (это снижает риск инсульта). Также в луке содержится и клетчатка, которая помогает пищеварению, – напомнил врач.