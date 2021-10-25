Удар током на железной дороге: окажет ли КТЖ помощь пострадавшему подростку

В мае этого года 15-летний Дамир Бекпосунов получил удары током при переходе железной дороги в Караганде. Подросток пробыл в коме 53 дня. Теперь ему требуется сделать еще несколько операций, но у семьи не хватает средств. В "Казахстан Темир Жолы" объяснили, почему не могут оказать помощь, передает zakon.kz.

19 мая 2021 года в Караганде два подростка переходили железную дорогу на станции Большая Михайловка. Там нет безопасного перехода. Четыре состава мальчики преодолели по сцепкам, на пятой сцепке их ударило током. Одним из пострадавших был 15-летний Дамир Бекпосунов. Он пробыл в коме 53 дня. Врачи спасли ему жизнь, но подростку требуется сделать еще ряд операций.

Его готовят на инвалидность. Ему надо сделать операцию на левый плечевой сустав. У него отказывает правая нога, тоже с суставом проблема. Левый глаз не видит. Еще у него начинается искривление позвоночника из-за того, что не может ходить прямо, – рассказала редакции тетя Дамира Бакыт Садырова.

Семья Дамира обратилась в компанию с просьбой помочь. Но в КТЖ ответили, что сделать этого не могут.

Редакция попросила "Казахстан Темир Жолы" разъяснить ситуацию. Выяснилось, что КТЖ оказывает материальную помощь только работникам, получившим травму на производстве, и членам семей работников, погибших на производстве, при наличии вины компании в несчастном случае.

Причина данного несчастного случая – личная грубая неосторожность пострадавшего, нарушение им правил безопасности, несанкционированное нахождение детей в зоне повышенной опасности на электрифицированном железнодорожном пути. Следует учесть, что компанией не допущено нарушений безопасности движения при указанном несчастном случае, в связи с чем обязанность по возмещению вреда здоровью пострадавшему отсутствует, – ответили в КТЖ на запрос редакции.

Отмечается, что Дамир получил электротравму от контактной сети – устройства для передачи электроэнергии от подстанций к подвижному составу. Контактный провод находится на высоте примерно шести метров над рельсами. Рабочее напряжение контактной сети переменного тока равно 27 тыс. вольт и очень опасно для жизни.

В связи с чем нельзя залезать на опору контактной сети, ферму моста, подниматься на вагон или цистерну, приближаться к проводам, – говорится в ответе на запрос.

В КТЖ сочувствуют Дамиру и желают ему скорейшего выздоровления. Но оказать помощь не могут, поскольку компания является дочерней организацией АО "Самрук-Казына". Согласно действующей политике по благотворительной и спонсорской деятельности акционерного общества, портфельные компании не могут самостоятельно осуществлять благотворительную деятельность.

Однако если семья Дамира даст согласие и предоставит реквизиты для перечисления денежных средств, то компания организует добровольный сбор средств на лечение мальчика среди работников, – ответили в КТЖ.