Названы причины сбоев на портале eGov

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил сбои в работе портала электронного правительства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Павла Казанцева, за девять месяцев общее время ожидания по получению услуг составило 482 часа.

Министерство внутренних дел по документированию граждан – 75 часов простоя, в Министерстве здравоохранения было 29 сбоев – 48 часов простоя, в Министерстве юстиции – 11 часов. Это время наши граждане прождали в очередях в ЦОНах. Отвечали на справедливое возмущение операторы ЦОНов, которые ни при чем в этой ситуации, они не могли на нее повлиять. Уважаемые представители отраслевых министерств, огромные деньги выделяются. Неужели этих денег недостаточно, чтобы бесперебойно работали системы? – спросил он на правительственном часе в Мажилисе.

Глава Минцифровизации Багдат Мусин объяснил сбои обновлением госуслуг.

Мы иногда загружаем обновления ночью в будние дни. Поэтому утром система может не заработать, и все ЦОНы "стоят". То есть скапливаются очереди из-за того, что что-то зависло. Потом они начинают откатывать назад, и так далее. Это на самом деле из-за того, что мы обслуживаем 400 информационных систем, каждая из которых реализовывается по разным технологиям. И в интеграционных механизмах через портал электронного правительства иногда может измениться какой-то процесс, какой-то сервис, интеграция не заработала, и мы откатываемся на прежние рельсы, – пояснил глава ведомства.

Бывает такое, что какой-то госорган просит срочно внести изменения, в результате чего в системе происходит сбой. Поэтому, по словам главы ведомства, необходимо перестраивать работу и постепенно переводить 400 информационных систем на единые технологии.

В каждом ведомстве на балансе есть информационные системы, они в целом направлены на автоматизацию ведомственных бизнес-процессов. После того, как система автоматизирует ведомственные процессы, она подлежит интеграции. Но есть госуслуги, для получения которых все еще требуется хождение по нескольким кабинетам или в ЦОН, – заключил Мусин.

Тамила Языкова, Нур-Султан