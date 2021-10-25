У сборной Италии на ЧМ украли велосипеды

Во время Чемпионата мира по велоспорту, который прошел во Франции, у итальянской команды были похищены велосипеды, сообщает zakon.kz.

Воры унесли 20 велосипедов, из которых 15 – трековые, передает velolive.com.

Велосипеды Pinarello, включая окрашенные в золотой цвет велосипеды Филиппо Ганны, Лиама Бертаццо, Джонатана Милана и Симоне Консонни, завоевавших золото в командном преследовании. Цена одного трекового велосипеда составляет 25 тыс. евро.

Сборная Италии поселилась в частном отеле в городе Лилль, который специально выбрали ради большей безопасности. Велосипеды гонщиков были погружены в минивэн перед возвращением в Италию.

Куандык Шынасилов