Актриса Светлана Светличная пропала без вести

В Москве пропала без вести известная актриса, звезда советского кино Светлана Светличная. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, передает zakon.kz.

Утром 24 октября в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она заявила, что Светличная не выходит на связь с 22 октября, пишет о пропаже "МК".

Также в полицию обратился сын артистки. В квартире на Погонном проезде женщину не обнаружили.

Мама пропала 21 октября. Сейчас ведутся ее активные поиски, – уточнил сын актрисы.

Отмечается, что после травмы, полученной во время съемок (на артистку упал софит) летом 2020 года, у Светланы Афанасьевны начались проблемы с головой, появились признаки деменции, женщина может не помнить свой домашний адрес.

Светлана Светличная – советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снялась в таких известных картинах, как комедия Эдмона Кеосаяна "Стряпуха", кинодрама "Им покоряется небо", телесериалах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя". Самой узнаваемой в фильмографии талантливой артистки стала роль в картине "Бриллиантовая рука".

Новыми работами Светланы стал фильм Ренаты Литвиновой "Богиня. Как я полюбила", телесериал "Гаражи" и картина "Куратор".