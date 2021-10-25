Токаев поздравил Мирзиёева с переизбранием

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан и подчеркнул, что уверенная победа узбекского лидера на выборах вновь продемонстрировала твердую всенародную поддержку его стратегического курса, – отмечено в сообщении Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил весомый личный вклад Шавката Мирзиёева в упрочение уз многовековой дружбы и добрососедства между двумя братскими народами.

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Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы в целях полноценной реализации огромного потенциала стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также укрепления атмосферы доверия в Центральной Азии.

Для придания практического импульса казахско-узбекским отношениям Касым-Жомарт Токаев пригласил Шавката Мирзиёева посетить с государственным визитом Казахстан.