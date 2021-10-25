Гололед, туман и низовая метель ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 октября, сообщает zakon.kz.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный. Ночью на севере, западе области порывы 15–20 м/с, днем на большей части ветер 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. В Петропавловске осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный – 15–20 м/с, днем порывы 23–28 м/с.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается туман.

Днем на горных перевалах Туркестанской области синоптики обещают юго-западный ветер, 15–20 м/с.

На севере Акмолинской области прогнозируются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау днем ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с.