Казахстанский блогер Бейбит Алибеков сравнил Алматы и Ташкент

Казахстанский блогер Бейбит Алибеков опубликовал фильм "Как узбеки готовятся обогнать Казахстан: строительный бум в Ташкенте", где сравнил Алматы со столицей Узбекистана, сообщает zakon.kz.

За девять месяцев 2021 года в Узбекистане темпы роста строительства выросли на 4,5%. Основные объемы работ приходятся на столицу страны – город Ташкент (Он находится в сейсмоопасной зоне, что не мешает возводить там одни из самых высоких зданий в мире, причем поразительными темпами). Блогер Бейбит Алибеков съездил в столицу Узбекистана и наглядно показал, чем там отличается подход к строительству. Как минимум с 2017 года в Ташкенте застройка ведется поквартально – с созданием инфраструктуры, парковых зон и досуговых и бизнес-центров, – говорится в фильме.

Как уточняется, за последние годы в Узбекистане введены в эксплуатацию такие важные объекты инфраструктуры, как, например, кольцевая надземная линия метро, а также произведен капитальный ремонт значительной части дорог. В Ташкенте создано собственное производство лифтов, эскалаторов. Развивается также агломерация столицы и сфера туризма. В Ташкентской области открываются горно-курортные комплексы. К примеру, Амирсой. Курорт располагается на территории площадью более 900 га в одном из красивейших и живописных мест области, на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор, всего в 65 км от города.

Что касается жилищного строительства, то оно, по прогнозам экспертов, в ближайшее время может и вовсе стать одним из главных драйверов развития экономики страны. Только в 2021 году местные власти планируют обеспечить жильем 54 тыс. семей, а в последующие годы этот объем могут нарастить до 100–150 тыс. жилищ в год. За пандемийный 2020 год в стране ввели в 12,7 млн кв. м нового жилья. К слову, цены на хорошую недвижимость в Ташкенте уже превысили отметку в 1,5 тыс. долларов за квадратный метр и достигают 2,5 тыс. долларов.

По темпам строительства Узбекистан начинает догонять Казахстан. Для сравнения, в нашей стране было введено за 2020-й около 15,3 млн кв. м жилья при существенной разнице в размерах экономик, – говорит блогер.

В Ташкенте строительство ведется отдельными комплексами, где учитывают развитие инфраструктуры для жителей. Одним из первых примеров такой застройки стал многофункциональный комплекс Tashkent City, который на площади в 80 га включает несколько бизнес-центров, гостиниц, торгово-развлекательных центров, парковую зону и высокоэтажную жилую застройку. Проект обещают завершить до конца текущего года.

За последние пять лет в Узбекистане наблюдается резкий рост во всех направлениях экономики: строительстве, производстве, торговле, сфере услуг. Все больше международных компаний и иностранных инвесторов реализуют свою деятельность в Узбекистане и Ташкенте. Узбекистан также развивается и в культурных направлениях, таких как спорт и туризм, – говорит в своем видео Алибеков.

Также отмечается, что в Ташкенте можно на выбор получить любую из вакцин: Moderna, Pfizer, Astra-Zeneca, RBD-Dimer и "Спутник V". Причем вакцинация осуществляется на бесплатной основе. В планах властей наладить выпуск китайской вакцины. Это говорит о хорошем инвестиционном климате и дальновидности узбекистанских властей.

Судя по открытым данным, в ближайшие годы тренд на сближение Казахстана и Узбекистана по темпам застройки продолжится, что косвенно подкрепляют прогнозы по росту экономик. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2021 году валовой внутренний продукт Казахстана может вырасти на 3,3% против 6,1% у Узбекистана. Учитывая значительный вклад строительной отрасли в экономики обеих республик, это говорит об опережающем развитии строительства у южного соседа Казахстана. Чем, к слову, объясняется нехватка узбекских специалистов на других рынках. Узбекистан создал благоприятные условия для возврата граждан на родину, им стало попросту выгодно работать внутри страны, – говорится в фильме.