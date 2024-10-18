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Известный блогер сравнил скорость интернета в Токио и Алматы

Известный блогер сравнил скорость интернета в Токио и Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:43 Фото: unsplash, Instagram/archibaaalt, Zakon.kz
Алматинский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, сравнил скорость интернета в Токио и Алматы и был шокирован результатом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео он поделился в Stories накануне, 17 октября 2024 года.

"Все просили замерить интернет в Токио, я сделал, от результата офигел", – написал Артур Аскарулы.

Для этого блогер использовал приложение Speedtest. И, судя по результату, интернет в Алматы лучше в разы по сравнению с Токио.

Известный блогер сравнил скорость интернета в Токио и Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:43

Фото: Instagram/archibaaalt

Аскарулы эмоционально отметил, что сам не верил в то, что в Казахстане интернет лучше, чем в Японии.

Напомним, в июле 2023 года глава МЦРИАП Багдат Мусин (ныне председатель правления АО "Казахтелеком") заявил, что Астана обогнала Токио по скорости интернета. Но позднее он все-таки признал, что в Казахстане есть проблемы с качеством связи.

18 марта 2024 года мы писали, смогла ли Астана обогнать Токио по скорости мобильного интернета. Подробнее об этом по ссылке.

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