Капитан сборной Казахстана по боксу на ЧМ победил соперника из Тайваня

Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (67 кг) победил Ю Линя из Тайбэя на чемпионате мира по боксу в Белграде, сообщает zakon.kz.
Счет - 5:0.
Соперник пару раз даже оказывался на канвасе (разок после борцовского приема), но это все не засчиталось как нокдауны, - отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера".
В 1/16 финала Жусупов 28 октября встретится с Кристианом Томасом из Венесуэлы.
Ранее казахстанский боксер Серик Темиржанов победил соперника из Монголии в весовой категории до 57 кг.
Хотите быть в курсе важных новостей?