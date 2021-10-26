Власти Грузии назвали Саакашвили провокатором и симулянтом

Личный врач и адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждают, что его состояние может резко ухудшится в любой момент и настаивают на переводе в больницу, передает zakon.kz.

Как сообщает МИР 24, голодовку Михаила Саакашвили власти называют диетой, а самого бывшего президента – провокатором и симулянтом, цель которого обострить ситуацию Грузии в канун назначенного на 30 октября второго тура выборов в органы местного самоуправления.

Отметим, что Саакашвили уже двадцать пятый день не прекращает голодовку.

Отказ от приема пищи – часть плана Михаила Николозовича. Премьер-министр Грузии расшифровал намерения арестанта.

Четкий сценарий, разработанный Саакашвили и его бандой, – заставить пенитенциарную службу перевезти его в обычную городскую больницу, чтобы взять штурмом клинику и освободить своего лидера. И все это задумано было на вечер после дня голосования, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Личные врачи утверждают, что Саакашвили на грани. Жизненно важные параметры ухудшены и необходима квалифицированная помощь. Рассчитывать на дежурный реанимобиль и его бригаду нельзя, а медицинскому учреждению пенитенциарной службы заключенный и его команда не доверяют.

Тюремная больница находится в Глданской колонии. Там власти готовят провокацию – бунт заключенных, что грозит жизни третьего президента. Кроме того, эта клиника не оснащена соответствующим оборудованием, – сказал адвокат Бека Басилая.

В Минюсте заверяют, что закрытое медучреждение соответствует стандартам, и в случае необходимости Саакашвили перевезут только туда.

Созванный консилиум рекомендовал при необходимости поместить пациента в многопрофильную клинику, оборудованную аппаратурой и лабораторией. Лечебница нашего ведомства отвечает всем требованиям. И пациент Саакашвили, так же, как и другие заключенные, получит необходимый уход, – отметил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.