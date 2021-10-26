Число заразившихся КВИ в Казахстане превысило 930 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось сразу на 220. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы (+239), на втором месте Павлодарская область (+213), сообщает zakon.kz. ⠀
За прошедшие сутки зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 931 137 случаев.
За тот же период в РК 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 874 647 человек .
Хотите быть в курсе важных новостей?