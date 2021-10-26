Число заразившихся КВИ в Казахстане превысило 930 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось сразу на 220. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы (+239), на втором месте Павлодарская область (+213), сообщает zakon.kz. ⠀

За прошедшие сутки зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 116,

в городе Алматы – 239,

в городе Шымкент – 25,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 119,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 58,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 139,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 213,

в СКО – 135,

в Туркестанской области – 12.

Всего в стране подтверждено 931 137 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане – 18,

в городе Алматы – 183,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области - 125,

в Актюбинской области – 103,

в Алматинской области – 58,

в Атырауской области – 45,

в ВКО – 153,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 186,

в Карагандинской области – 143,

в Костанайской области – 238,

в Кызылординской области – 17,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 192,

в СКО – 114,

в Туркестанской области – 51.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 874 647 человек .