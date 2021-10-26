Новую концепцию развития туризма разработали в Казахстане

Комитет индустрии туризма разработал проект концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечают разработчики документа, Казахстан, как туристская дестинация, находится на раннем этапе своего становления.

Так, в 2019 году в страну прибыло 8,5 млн въездных посетителей, из которых порядка 90% – граждане стран СНГ. Среднее время, проведенное ими в стране, не превышало трое суток.

Недостаточную реализацию потенциала отечественного туризма отражает показатель выездного турпотока, который в 2019 году составил 10,7 млн человек с импортом туристских услуг на сумму 2,7 млрд долларов США. Между тем принятые для защиты от распространения коронавируса COVID-19 ограничительные и карантинные меры оказали сокрушительное влияние на туристскую отрасль во всем мире в 2020 году, – говорится в документе.

Закрытие границ подтолкнуло казахстанцев к отдыху внутри страны. Большинство выезжало в ближайшие к городам природные места отдыха, национальные парки и курортные зоны. Поэтому внутренние турпотоки, по сравнению с въездными и выездными, сократились в меньшей степени.

Так, в 2020 году число внутренних туристов составило 4,5 млн человек, что меньше уровня 2019 года на 32,8 % (6,7 млн человек), но в 1,6 раза больше выездных туристов. Развитие внутреннего туризма стало новым трендом туристской отрасли в стране.

По различным экспертным данным, доходность деятельности отечественных туроператоров и турагентов снизилась на 50-60%. В разных регионах картина отличалась в лучшую или худшую сторону из-за влияния региональных факторов, наличия или отсутствия строгих ограничительных мер.

На данном этапе видится целесообразным создать максимально благоприятные условия и переориентировать зарубежные поездки соотечественников на внутренний рынок, а также акцентировать внимание на привлечение зарубежных туристов, сделав туризм в Казахстане безопасным и экологическим, с возможностью поддерживать практику социального дистанцирования, – считают в комитете.

Что предлагается

Как считают разработчики концепции, развитие туристской отрасли должно быть направлено на создание конкурентоспособной туристской индустрии для обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: развитие инфраструктуры туризма, создание эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма, формирование привлекательного туристского имиджа страны, повышение туристского потенциала, формирование приоритетной туристской территории (ПТТ) как дестинации со своим узнаваемым брендом внутри страны и за рубежом.

В комитете также назвали ряд проблем, мешающих развитию туризма. Это:

недостаточное развитие инфраструктуры на местах туристского притяжения;

ограниченное количество мест размещений;

нехватка ассортимента и низкое качество туристских продуктов;

недостаточный уровень цифровизации туристских услуг;

слабая логистика;

недостаточный уровень удовлетворенности туристов;

нехватка профессиональных кадров в отрасли;

недостаточное продвижение туристского потенциала на региональном и международном уровнях;

отсутствие регулярных международных мероприятий на территории Казахстана, недостаточное развитие MICE-туризма.

Среди сдерживающих факторов развития качественных турпродуктов и расширения их ассортимента указывается:

слабая инфраструктура, в том числе транспортная, а также инфраструктура для удовлетворения базовых потребностей туристов, нехватка качественной придорожной инфраструктуры на автомагистралях страны, СГУ, отсутствие или недостаток качественной связи указателей туристских объектов на пути следования маршрутов; недостаточность и низкое качество сервисных поставщиков, средств размещения туристского класса и объектов досуга, в частности в отдаленных регионах с высоким туристским потенциалом, устаревший парк транспортных средств, нехватка профессиональных гидов, владеющих иностранными языками, а также часто встречающееся нежелание сотрудничества поставщиков с туроператорами, которые формируют турпродукты; закрытость (относительная или полная) интересных для туристов промышленных объектов, к примеру, шахт и заводов; нехватка единой базы данных поставщиков туристских услуг; недостаточное количество профессиональных кадров, обладающих специальными знаниями и навыками; отсутствие интереса у некоторых туроператоров к созданию качественных туристских продуктов в связи с недобросовестной конкуренцией и демпингом цен со стороны игроков туротрасли, работающих нелегально.

Также, считают в комитете, на данный момент на туристском рынке республики отсутствует какое-либо интегрированное приложение или платформа, которая смогла бы в полной мере обеспечить посетителей страны, а также внутренних туристов, всей необходимой информацией.

В настоящее время туроператоры предлагают практически одинаковые турпакеты (посещение наиболее известных достопримечательностей).

Вместе с тем необходимо расширять спектр предложений и повышать информационную доступность с помощью более креативных, инновационных решений, что позволит увеличить число повторных поездок и посещений.

Одним из сдерживающих факторов развития туризма в Казахстане является ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туристских объектов.

Вместе с тем в "клиентском пути" туриста транспортная составляющая в цене туристского продукта составляет 50% и более. В этой связи необходимо обеспечить доступ к туристским объектам, а также комфорт по пути следования туриста, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы и автостанции, – говорится в документе.

Также отмечается, что качество автомобильных дорог вкупе с дороговизной авиабилетов и дефицитом железнодорожных билетов в пиковые сезоны являются главными преградами для отдыха внутри страны на туристских дестинациях озер Алаколь, Балхаш, в Имантау-Шалкарской курортной зоне и пр.

Цены на билеты казахстанских авиакомпаний также остаются высокими для конечных потребителей и формируются на основе рыночных механизмов ценообразования, исходя из спроса и данных о пользователе, то есть используется динамическое ценообразование, при котором цены могут поддерживаться, повышаться и снижаться в зависимости от спроса, заблаговременности покупки авиабилета, дня недели выполнения рейса, времени вылета рейса и т.д.

Требует пристального внимания и железнодорожная составляющая доступности туристских дестинаций.

Согласно проведенному анализу железнодорожной доступности определено, что увеличение количества пассажирских вагонов, а также их обновление, в первую очередь необходимо направить на маршруты, ведущие на курортные зоны озера Алаколь, как с восточной, так и с южной стороны. Ежегодно туристы, следующие на озеро, испытывают большой дефицит билетов, в то время как качество вагонов оставляет желать лучшего.

Отдельным вопросом стоит подготовка линейного персонала для сферы туризма.

Кроме того, имеется потребность в обучении местного населения в отдаленных регионах с высоким туристским потенциалом для вовлечения местных жителей в оказание услуг при приеме туристов, что способствует обеспечению занятости и увеличению доходов в сельской местности, – указывается в концепции.

Туристский бренд

Говорится в документе и о необходимости создания национального туристского бренда.

Национальный туристский бренд не только содействует распространению информации о государстве, но и формирует общественное мнение о нем и, как следствие, способствует его развитию. Концепция туристского бренда состоит из айдентики и качественной коммуникации, но прежде всего - это стратегия, позволяющая выделить страну на карте и популяризировать не только въездной, но и внутренний туризм, - указывается в тексте.

Как отмечается, с 2007 года, несмотря на проводимую работу по разработке и развитию странового бренда, Казахстан до сих пор не имеет четко выраженного имиджа своей истории и страны в целом.

Правильный подход в формировании бренда территории основывается на использовании позитивного имиджа страны, тем самым придает ей узнаваемость, стимулирует развитие туризма, производственного сектора, а также привлечение инвестиций, – считают разработчики.

К концепции также прилагается план действий по ее реализации. Среди намеченных мероприятий, в частности, предусмотрено повышение транспортной доступности туристских дестинаций за счет увеличения количества авиарейсов, открытия новых авианаправлений, а также увеличения подвижного пассажирского железнодорожного состава и его обновления, строительство автодорог, повышение сервисных услуг и т.д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 ноября.

Стоит отметить, что в глобальном Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума-2019 Казахстан занимает 80-е место из 140 стран, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим индексом 2017 года – 81-е место (оценивается один раз в два года, лучшие страны в рейтинге – Испания, Франция и Германия, худшие – Йемен, Чад и Либерия). Рейтинг учитывает ряд факторов, обеспечивающих устойчивое развитие сектора путешествий и туризма.