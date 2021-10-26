Какие глобальные изменения происходят на рынке труда Казахстана

Пандемия и демографическая ситуация предъявляют новые требования к рынку труда, отметил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов, передает корреспондент zakon.kz.

Во-первых, быстрое изменение требований к рабочей силе. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет изменится 40% основных навыков, необходимых рабочей силе. Возникнет необходимость переподготовки каждого второго работника, – сказал министр на заседании правительства.

Во-вторых, есть демографические риски. К примеру, в сфере промышленности идет процесс старения кадров. В этой сфере занято только 20% молодежи.

В-третьих, новые форматы работы. В настоящее время стремительно развивается экономика свободного дохода или гиг-экономика, фрилансеры. Необходимо законодательное регулирование их деятельности и принятие мер по защите трудовых прав, – подчеркнул Шапкенов.

В этой связи министерством в рамках проекта закона "О профессиональных квалификациях", проекта Социального кодекса предложены ряд инициатив по развитию национальной системы квалификации, стимулированию рабочей силы на прохождение профессионального обучения. В этом направлении ведется работа по развитию учебного портала на базе электронной биржи труда и созданию электронных сервисов по профессиональной ориентации.

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Ранее глава Минтруда сообщил, что с начала пандемии число непродуктивно занятых сократилось до 7,4%. Безработица сохранилась на отметке 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился до 3,7%.

Тамила Языкова, Нур-Султан