Дефицит специалистов: что происходит на рынке труда в Казахстане

Казахстан испытывает большую нехватку квалифицированной рабочей силы. По мнению специалистов, такие же проблемы сегодня наблюдаются в развитых и развивающихся странах, за исключением Африки. При этом везде велика доля неработающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

Одной из главных причин дефицита являются демографические факторы, в первую очередь старение населения, считают эксперты. В развитых странах (США, Канада, Италия, Германия, Япония, Австралия, Великобритания и Франция) поколение бэби-бумеров состарилось и уходит на пенсию.

Пенсионеры и мигранты

Директор по глобальной политике занятости и специальным инициативам Торговой палаты США Стефани Фергюсон назвала проблему кадрового дефицита беспрецедентной. По данным ведомства, к концу 2023 года в стране было открыто 9,6 млн вакансий, в то время как суммарное число безработных оценивалось в 6,4 млн человек.

"Даже если все безработные в одночасье захотели бы найти новое место труда, в США все равно оставались бы незакрытыми 3,2 млн вакансий". Стефани Фергюсон

Многие страны Запада стали делать ставку на мигрантов. Однако и они не могут восполнить кадровый голод, к тому же большинство мигрантов не обладают должной квалификацией. Усугубляет положение дел и постоянное развитие технологий и автоматизация во всех отраслях производства – это еще больше усиливает спрос на высококвалифицированные кадры. Поэтому сильнее всего проблема ощущается в таких отраслях, как строительство, здравоохранение, наука, технологии, особенно информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инженерия и математика.

Похмелье от "нефтяной иглы"

В Казахстане нехватка специалистов имеет свои особенности. Если взглянуть на сегодняшний отчет Бюро по статистике, то цифры вроде бы вполне благоприятные.

В различных сферах экономики Казахстана в I квартале 2024 года заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (76,2% от общего числа занятых в экономике). Самозанятых у нас – 2,2 млн человек (23,8% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению с I кварталом 2023 года общая занятость выросла на 134,6 тыс. человек, в основном за счет наемных работников.

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (16,8%), образования (13,1%), промышленности (12,3%) и сельского хозяйства (11,1%).

При этом уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил всего 4,7%, а доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, – 7%.

Мы видим, что спрос на трудовые ресурсы в Казахстане есть, но это спрос на низко- и среднеквалифицированных работников, утверждает сотрудник рекрутингового агентства Алмас Жекешев.

"Посмотрите на апрельские вакансии на Электронной бирже труда Enbek. Самые востребованные сегодня – это водители, воспитатели и охранники. За месяц было выложено больше 90 тыс. вакансий, и, в основном, спрос приходился на работников со средней квалификацией". Алмас Жекешев

Другая проблема, по мнению специалиста, состоит в том, что рынок труда в РК просто пересыщен молодыми выпускниками вузов по специальности "менеджер", "юрист" и "экономист". Вместо них нужны IT-шники, инженеры, геологи, агрономы.

Наконец, есть еще одна причина перекосов на трудовом рынке. Это стремительная урбанизация.

"Вся бизнес-активность в стране сосредоточена в крупных городах. Из них доминируют Алматы и Астана – они забирают до двух третей качественных специалистов". Алмас Жекешев

Что говорит Минтруда?

В Концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы, подготовленной Министерством труда и социальной защиты населения РК, об этих и других проблемах знают. В документе перечислено множество нерешенных вопросов, тормозящих развитие трудовых ресурсов. Это:

низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов;

несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения;

высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников;

неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и др.

Авторы концепции выделили и еще одну серьезнейшую проблему. Она касается поколения отечественных бэби-бумеров и региональных особенностей.

"Региональные диспропорции распределения рабочей силы на рынке труда Казахстана будут усиливаться с преобладанием населения в трудоизбыточных южных регионах и сокращением в трудодефицитных – в северном, восточном и центральном регионах страны. Южные регионы при большой плотности населения будут сохранять низкий уровень ВРП и низкую производительность труда". МТСЗН РК

Какие есть предложения?

В концепции Минтруда есть несколько предложений, призванных исправить положение дел. Это меры:

по повышению качества ТиПО;

по развитию национальной системы квалификаций;

по стимулированию предприятий для повышения компетенции своих работников;

по развитию онлайн-обучения;

по переформатированию работы центров занятости населения;

созданию цифровой экосистемы рынка труда и так далее.

Но главной новацией должно стать появление такого понятия, как "качественное рабочее место". В соответствии с концепцией, основными характеристиками качественного рабочего места являются:

стабильная занятость (не менее шести месяцев в год);

достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе);

безопасные условия труда;

возможности для профессионального развития и карьерного роста;

обеспечение трудовых прав и социальной защиты.

Ожидаемый эффект от внедрения концепции обещает быть прорывным.

Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,8 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на более чем 280 тыс., пояснили в МТСЗН РК.