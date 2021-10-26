"Грани": В каком регионе Казахстана больше половины зарплаты уходит на питание

Важной темой последнего эфира аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия стала стоимость товаров первой необходимости, передает zakon.kz.

В Казахстане продолжают расти цены на продукты, чего не скажешь о прибыли самих граждан. То, что проблему невозможно решить оперативно, констатировал и глава государства.

Это болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50% цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие – это следствие системных вопросов. Значит, и решать их надо системно, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан с его территорией и ресурсами может прокормить не только себя, однако фактически многие востребованные продукты приходится закупать за границей по той цене, которую выставят там.

Купить или все-таки обойдусь, хочу или все-таки потерплю – продуктовый шопинг у всех проходит по-разному. Так, Аида Джуманова с покупками не спешит – старается экономить. С годами появилась привычка изучать каталоги супермаркетов, где указаны скидки и акции.

Раз в неделю или в 10 дней я приезжаю в супермаркет и набираю хозтовары и продукты. Смотрю на цены, которые для меня будут более удобными. Есть товары повседневного спроса с пометкой "выгодно". Действительно, там бывает на 50-100 тенге дешевле за килограмм, – рассказывает Аида.

Цены на один из популярнейших продуктов в Казахстане – мясо – были на повестке недели. В Минсельхозе ожидают роста стоимости, но четкого прогноза не дают. Зато обещают – дефицита не будет.

Казахстанские животноводы обеспечивают рынок почти на 100%, но поскольку так дела обстоят далеко не со всеми продуктами, получается, что, покупая провизию за границей, мы оплачиваем и инфляцию этих стран.

У нашего основного торгового партнера – России – инфляция ускорилась до 7,4%, максимального уровня за пять лет. Учитывая увеличение доли России, внешнее давление на цены в Казахстане возросло, – заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

Для Рахилы Сайтмагамбетовой неважно, где был произведен товар. Главное – чтобы он был проверенным на вкус. Она старается не ограничивать ни себя, ни свою семью.

Так как я мама троих детей, у каждого ребенка свои предпочтения. Определенного, конкретного списка нет. Иногда я просто прихожу и покупаю то, что я хочу. Я вообще не смотрю на цены, – говорит женщина.

Она на продукты тратит порядка 35-40 тыс. тенге в неделю, а за месяц – все 150 тыс.

О ценах на минувшей неделе говорили с самых высоких трибун. Мясо подорожало на 10%, сахар – на 32%. Рекордсмен – растительное масло. Его стоимость выросла сразу на 61% с начала года.

Правительство обещало принять неотложные меры по сохранению уровня инфляции в коридоре 4-6%. Но ситуация за лето только ухудшилась, и инфляция в августе достигла 8,7%. Резко выросли цены на овощи, – говорил депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров.

Многие казахстанцы тратят на продукты половину своего дохода – это результаты международного исследования. Лидирующее, но не почетное место наша страна занимает пару лет подряд. Так, в Нидерландах на еду тратят 10%, а в России – треть семейного бюджета.

Минимальная зарплата в стране в этом году составила 42 500 тенге, в следующем году она достигнет 60 тыс.

Больше на продукты тратят на юге республики – более 60% заработка, меньше всего – столичные жители, у них уходит почти 40%. Однако таковы лишь средние данные. В персональных случаях расходы могут оказаться гораздо больше.

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