Новые налоги появятся в Казахстане

Цифровой налог и налог на майнинг – что еще нового появится в налоговом законодательстве Казахстана с 2022 года? Об этом на брифинге в СЦК рассказал директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ануар Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из основных изменений, которые будут внесены в налоговое законодательство со следующего года – это цифровой налог, так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он введется с января 2022 года и будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров и услуг через электронные сервисы, интернет-сайты, – сказал Сулейменов.

По его словам, это не новый налог, он вводится в рамках налога на добавленную стоимость. Будет производиться уплата по той же ставке 12%.

Также в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%. Он будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступивших от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль, – уточнил он.

Вместе с тем с 1 июля 2021 года определен предельный порог налоговой задолженности в размере 6 МРП, ниже которого не будет применяться арест счетов.

Также со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Ее плательщиками станут лица, осуществляющие цифровой майнинг. Ставка составит 1 тенге к 1 киловатту, – заключил директор департамента КГД.

Оксана Скибан, Нур-Султан