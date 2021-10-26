В Талгаре водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Алматинской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП, передает zakon.kz.

Видео опубликовали в instagram-паблике.

В областном департаменте полиции сообщили, что ДТП произошло 25 октября около 20:30 в Талгаре.

Неустановленный следствием водитель, двигаясь в западном направлении по ул. Менделеева, допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по ч. 3 ст. 345 и ст. 347 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП, а также оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и автомобиля. пресс-служба ДП Алматинской области