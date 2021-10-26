Кому повезет в ноябре, рассказали астрологи 

Трем знакам китайские астрологи обещают полосу везения и возможность разбогатеть, передает zakon.kz.

По информации Профиль, им будут сопутствовать удача и финансовый успех.

Тигр

Тигров ждут новые возможности, а финансовые достижения могут превзойти все ожидания. Если представители этого знака будут усердно работать, то смогут легко реализовать свои планы и разбогатеть. Астрологи рекомендуют им вести себя сдержанно и проявлять больше общительности – это откроет максимум перспектив.

Кролик

Ноябрь будет для рожденных в год Кролика очень удачным месяцем. Дела и карьера пойдут в гору, будет расти и доход. Также до 20-го числа велика вероятность получения крупной суммы денег – это может быть неожиданный выигрыш.

Свинья

Бог процветания не обойдет стороной и дома представителей этого знака. Если до этого был непростой период, то он закончится. Китайский гороскоп обещает рожденным в год Свиньи одну удачу за другой. Придется немало поработать, но и вознаграждение не заставит себя ждать. Денег будет много. Вполне вероятно, что долгожданное богатство придет как раз в этом месяце.