Казахстан предоставил транзитный коридор для афганских женщин

26 октября 2021, 15:52
Фото: gov.kz

Казахстан предоставляет транзитный коридор для афганских женщин, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел, транзит осуществлен в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алматы для дальнейшего пролета в третьи страны.

Исходя из приверженности Казахстана своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин-судей и парламентариев, а также членов их семей, – отмечено в сообщении ведомства.

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