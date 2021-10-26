Неделя театра в Нур-Султане – пройдет свыше тридцати мероприятий

Ежедневно в программе международного фестиваля ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week запланированы десятки мероприятий, в том числе мастер-класс по актерскому мастерству, спектакли, выставки и конференции.

По данным официального сайта акимата столицы, все запланированные мероприятия направлены на популяризацию театрального искусства страны.

Открытие недели театра состоится 28 октября. В этот день в 10:00 во Дворце мира и согласия мастер-класс по актерскому мастерству проведет педагог, режиссер Наталья Дубс. К слову, проходить он будет ежедневно до завершения фестиваля.

Часом позже в театре "Астана Опера" состоится пресс-конференция, на которой будут подниматься актуальные вопросы развития театров Казахстана. Здесь же будет открыта и театральная выставка. Вечером состоится торжественная церемония открытия фестиваля, по красной ковровой дорожке пройдут участники мероприятия. Официальная часть продолжится показом оперы Евгения Брусиловского "Қыз Жібек".

В 19:30 на сцене театра "Астана Балет" выступит приглашенный коллектив Московского драматического театра на Малой Бронной с советским триллером Саши Денисовой "Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева".

29 октября в 11:30 Государственный театр танца "Наз" приглашает на хореографический спектакль по мотивам произведения Абая Кунанбаева "Әзім әңгімесі". В 14:00 Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова покажет трагедию "Ромео и Джульетта". В это же время на сцене столичного Театра кукол пройдет сказка Г.-Х. Андерсена "Дюймовочка", а в монументе "Байтерек" откроется выставка современного искусства "BYterekte".

В 17:00 музыкальный театр юного зрителя запланировал показ музыкальной драмы "Абай – Тогжан" по мотивам романа Мухтара Ауэзова, в 19:00 в театре "Жастар" покажут комедию "Асауға тұсау" на основе произведения Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой".

В это же время на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева можно будет посмотреть драму Таласбека Асемкулова "Құнанбай", а народный молодежный театр "Современник" предлагает драму "Надо больше хорошего". В 19:30 на сцене "Астана Балет" вновь выступят артисты Московского театра на Малой Бронной, параллельно в ЦКЗ Qazaqstan ожидается выступление Государственного театра Astana Musical с комедией Рэя Куни "Номер 13".

30 октября в 11:30 во Дворце мира и согласия откроется выставка Галереи изобразительного искусства Лейлы Махат. В 15:00 в концертном зале "Астана" состоится показ комедии "Турандот" в исполнении артистов театра Айгуль Иманбаевой "А.И.", двумя часами позже в Nomad City Hall вновь можно будет увидеть трагедию "Ромео и Джульетта" в исполнении Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова.

В 18:00 часов свой советский триллер столичному зрителю покажет Московский драмтеатр. В 19:00 состоятся сразу три спектакля: Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького приглашает посмотреть сценическую фантазию по мотивам рассказов Василия Шукшина "Светлые думы", Музыкальный театр юного зрителя – метафизическую драму по мотивам произведения Натальи Мошиной "Дүние-ғапыл", а Государственный академический казахский музыкально-драматический театра имени К. Куанышбаева – музыкальную комедию "Жұбайлар жұмбағы".

В программе четвертого фестивального дня, 31 октября, запланировано 8 спектаклей.

В 11:30 в столичном Театре кукол можно посмотреть постановку по мотивам казахского народного эпоса "Ер Төстік", а в ГАРТД им. М. Горького – сценическую фантазию "Гоголь. Петербург". На 17:00 запланированы три постановки: драма "Сені сағындым...." от театра драмы и комедии им. А. Мамбетова, хореографический исторический танцевальный спектакль "Тұйғындар" театра танца "Наз", драма "Мальчики" Музыкального театра юного зрителя.

Часом позже в ГТОБ "Астана Опера" покажут балет "Жизель", а Государственный театр "Astana Musical" представит танц-перформанс COVID-19. В 19:00 театр "Жастар" приглашает на мюзикл "Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым".

1 ноября в 11:00 участники фестиваля соберутся в здании театра "Астана Опера" на научно-практическую конференцию "Современный театральный процесс Казахстана: проблемы и пути решения". В это же время во Дворце мира и согласия будут вручать сертификаты участникам мастер-классов, также состоится показ работ.

В 15:00 инклюзивный театр "Жастар" приглашает на музыкально-поэтическую постановку "Қанаттылар".

Торжественное закрытие фестиваля, а также вручение І театральной премии "Teaтр ALL" состоится в зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева в 19:00.

Несмотря на официальное закрытие театральной недели, гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С. Образцова из России продолжится. 2 ноября в 12:00 гости выступят на сцене Дворца школьников им. Аль-Фараби со сказкой "Снеговик", а в 19:00 в Nomad City Hall представят постановку "Турандот". 3 ноября в 19:00 артисты приглашают зрителей на "Необыкновенный концерт".