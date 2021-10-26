КПО провела IV международный экологический форум в Уральске

В Уральске 26 октября прошел IV Международный экологический форум Uralsk Green Forum (UGF), организованный компанией "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО) совместно с акиматом Западно-Казахстанской области.

В работе форума приняли участие высокопоставленные гости, в том числе Зулфухар Жолдасов, председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. На мероприятии собрались эксперты управления отходами и "зеленой" трансформацией, представители региональных компаний, занимающихся переработкой отходов, руководители профильных министерств и ведомств.

Основная цель – обсуждение актуальных вопросов в области управления отходами как важного фактора устойчивого развития Западно-Казахстанской области, новых принципов экологического законодательства в сфере управления отходами, путей повышения уровня переработки отходов и развития "зеленого" бизнеса в регионе.

В рамках форума была организована специализированная выставка компаний, занимающихся переработкой отходов по Западно-Казахстанской области.

Открывая мероприятие, генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что регулярное проведение таких форумов стало доброй традицией. Они проводятся четвертый год подряд, объединяя экспертов, ученых, представителей бизнеса и общественности. Все это делается для обсуждения самого широкого круга экологических вопросов.

Экологическая ответственность – неотъемлемая часть корпоративной политики КПО. Мы строим свою деятельность на основе эффективного, надежного и безопасного производства, ответственного отношения к социальным и экологическим проблемам, что обеспечивает устойчивое развитие. Компания применяет новые и самые передовые методы и технологии в области управления отходами. Наши цели – переработка отходов на наших объектах, сокращение объемов размещения отходов на полигонах и снижение негативного воздействия на окружающую среду, – отметил Джанкарло Рую.

"Мы будем и дальше стремиться оставаться самым чистым регионом. Это будет подтверждением нашей миссии и стратегии, которые соответствуют 17 целям устойчивого развития, принятым ООН", – заявил в своем выступлении аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Делегаты форума подчеркнули эффективность проведенного мероприятия. По их словам, высокий экспертный уровень участников способствовал всестороннему обсуждению и подробному анализу вопросов, представленных в повестке дня.

В частности, эксперт по устойчивому развитию компании Eicon Сергей Цой отметил, что решение экологических задач – это основа для устойчивого социального и экономического развития региона, и оно не может быть достигнуто без участия крупного бизнеса. Компания КПО уже давно зарекомендовала себя надежным партнером, и проведение данного форума – еще одно подтверждение этого.

Как отметили участники форума, все поднятые в ходе обсуждений актуальные вопросы будут учтены в работе. По ним будут проводиться консультации для подготовки конкретных мероприятий и решений.