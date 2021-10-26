Должник бросился с топором на судебного исполнителя в Нур-Султане

В Нур-Султане частный судебный исполнитель обратился в управление полиции с заявлением о привлечении к ответственности должника Н. Тот напал на пристава с топором. Этот момент попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Мужчина нарушил правила дорожного движения, что зафиксировала камера "Сергек". 26 октября судебный исполнитель выехал к должнику. В 8:45 он попытался изъять автомобиль, на что его владелец отреагировал крайне агрессивно. Передать машину добровольно отказался категорически.

После чего зашел в дом, вышел с железным топором в руках и начал нападать на ЧСИ и на сотрудников полиции, что было зафиксировано на видео. В этот момент сотрудники полиции обезвредили его с применением перцового баллона и забрали в управление полиции. заместитель руководителя Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан Мадина Жанасаева

Частный судебный исполнитель обратился с заявлением о привлечении должника к ответственности за нападение при исполнении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Топор, как вещественное доказательство, был изъят дежурной группой полиции.

Необходимо добавить, что в отношении должника есть еще штрафы и налоговые задолженности на общую сумму 302 176, 54 тенге. Плюс задолженность банку. пресс-служба Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан