Долги с умерших собирали судебные исполнители в Костанайской области

Судебные исполнители в Костанайской области собирали алименты и штрафы с умерших граждан. Почти 400 жителей региона продолжали числиться в реестре должников даже после смерти, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области 22 ноября, при ведомственной проверке стало известно, что судебные исполнители в регионе не закрывали исполнительные производства в отношении умерших должников.

Прокуратура установила, что судебные исполнители не прекратили 33 производства о взыскании алиментов с умерших должников и 264 производства в отношении умерших граждан, которым выписали штрафы на общую сумму более 5 млн тенге. Также они не закрыли 94 производства о взыскании 4,6 млн тенге в доход государства и не решили вопрос о замене взыскателя после смерти 13 лиц, которым полагались алименты.



"Более 390 умерших граждан продолжают быть должниками. По этому факту в адрес региональной палаты частных судебных исполнителей внесли представление об устранении нарушений. Акт надзора на рассмотрении", – отметили в прокуратуре Костанайской области.

По закону судебные исполнители должны приостановить исполнительное производство в течение одного рабочего дня после смерти взыскателя (до определения правопреемника). Если после смерти взыскателя или должника требования или обязанности (например, по выплате алиментов) не могут перейти к правопреемнику, исполнительное производство закрывают.

Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители в Астане оставили 87 детей без алиментов.