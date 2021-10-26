Повышение качества жизни людей – в акимате Жамбылской области обозначили задачи

В акимате Жамбылской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были рассмотрены вопросы повышения доходов населения и улучшения качества жизни в соответствии с поручениями главы государства Касым-Жомарта Токаева. В нем приняли участие акимы всех уровней, руководители крестьянских хозяйств, предприниматели, депутаты и представители НПО, сообщает Zakon.kz.

По итогам девяти месяцев текущего года экономический рост составил 4,6%. Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что по основным экономическим отраслям обеспечена положительная динамика, нужно и дальше работать в таком же темпе.

С докладами о состоянии дел в различных сферах жизнедеятельности выступили заместители акима области. Введено в эксплуатацию пять объектов образования, решены проблемы одной аварийной, одной трехсменной, двух школ с дефицитом ученических мест, двух ветхих школ. Ожидается, что до конца года будут введены в эксплуатацию три новые школы и три пристройки к школам. Кроме того, по области открыто 12 частных школ. Успешно реализуются пилотные проекты "Асарлатып үй салу", "Таразға тарту", "Жомарт түлек", "Мейірім", "Бейбітшілік пен келісім".

Объем производства в промышленности достиг 105,5%. В структуре промышленности основная доля (74,3%) приходится на обрабатывающую, где рост составил 5,6%. Привлечено 266,9 млрд тенге инвестиций, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторые районы отстают от сроков реализации проектов в рамках госпрограмм. Глава региона поручил завершить все проекты до конца года.

В области в текущем году на развитие сферы строительства выделено 68,7 млрд тг, запланирована реализация 230 проектов. До конца года планируется сдать 172 объекта, остальные 59 объектов – в следующем году.

В некоторых районах слабо ведутся работы по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Глава региона поручил акимам районов ускорить работы по подведению инфраструктуры к земельным участкам.

В этом году планируется реализовать 31 проект на сумму 171 млрд тг, запущено 13 проектов на сумму 78,2 млрд тг. В рамках программы "Экономика простых вещей" профинансировано 175 проектов на сумму 56 млрд тг.

С начала года произведено сельскохозяйственной продукции на 309 млрд тенге. Объем субсидий для сельского хозяйства составил 18,8 млрд тг, освоено 16,4 млрд тг. С начала года обновлено 1219 единиц сельскохозяйственной техники. В соответствии с поручением президента по обеспечению продовольственной безопасности сформирован трехмесячный запас социально значимых продовольственных товаров (план выполнен на 108,9%).

Ответственным лицам поручено завершить перепись населения до 1 ноября.

Необходимо решить проблему пастбищных угодий. Практически все социально значимые товары производятся у нас. Поэтому мы должны обеспечить сами себя этими продуктами. В этом вопросе потенциал области дает нам большие возможности, – отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев учинил жесткий спрос с акимов районов и сельских округов по результатам реализации государственных программ и проектов "Асарлатып үй салу", "Жомарт түлек". Он высказал ряд критических замечаний и потребовал устранить все нарушения.

Все поручения должны быть выполнены качественно и в срок. На примере проекта "Таразға тарту" в городе Жанатасе в следующем году будет реализован проект "Жаңарған Жаңатас". Аналогичные проекты нужно запустить во всех районах области. Важно уделять особое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья населения. Акимам всех уровней необходимо усилить кампанию по вакцинации населения. Нужно держать на контроле ситуацию в сферах сельского хозяйства, жилищного строительства. Не забывайте, что важно не столько количество проектов, сколько их качество. Акимы районов должны регулярно объезжать села. Такие поездки должны быть спонтанными, только тогда можно узнать, как на самом деле обстоят дела на местах, – заключил аким области.