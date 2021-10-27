Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

27 октября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 198 человек. К примеру, в Алматинской области выявлено на 31 случай больше, чем 25 октября, в ЗКО – на 35, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 132,
  • в городе Алматы – 230,
  • в городе Шымкент – 38,
  • в Акмолинской области – 121,
  • в Актюбинской области – 45,
  • в Алматинской области – 88,
  • в Атырауской области – 30,
  • в ВКО – 90,
  • в Жамбылской области – 26,
  • в ЗКО – 47,
  • в Карагандинской области – 152,
  • в Костанайской области – 110,
  • в Кызылординской области – 34,
  • в Мангистауской области – 7,
  • в Павлодарской области – 223,
  • в СКО – 147,
  • в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 932 688 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 127,
  • в городе Алматы – 401,
  • в городе Шымкент – 0,
  • в Акмолинской области – 145,
  • в Актюбинской области – 54,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 227,
  • в Жамбылской области – 27,
  • в ЗКО – 61,
  • в Карагандинской области – 167,
  • в Костанайской области – 348,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области – 20,
  • в Павлодарской области – 246,
  • в СКО – 114,
  • в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 876 699 человек.


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