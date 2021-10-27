Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 198 человек. К примеру, в Алматинской области выявлено на 31 случай больше, чем 25 октября, в ЗКО – на 35, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 932 688 случаев.
В Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 876 699 человек.
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