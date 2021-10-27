Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 198 человек. К примеру, в Алматинской области выявлено на 31 случай больше, чем 25 октября, в ЗКО – на 35, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 132,

в городе Алматы – 230,

в городе Шымкент – 38,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 45,

в Алматинской области – 88,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 26,

в ЗКО – 47,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 110,

в Кызылординской области – 34,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 223,

в СКО – 147,

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 932 688 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 127,

в городе Алматы – 401,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 145,

в Актюбинской области – 54,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 227,

в Жамбылской области – 27,

в ЗКО – 61,

в Карагандинской области – 167,

в Костанайской области – 348,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 246,

в СКО – 114,

в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 876 699 человек.