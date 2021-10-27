В шаге от смерти – столб с "Сергеком" упал на женщину

В Нур-Султане столб с "Сергеком" упал на женщину, передает Zakon.kz.

Об этом женщина сообщила в социальных сетях.

23 октября в 13:20 упал столб от "Сергека" на ногу, на улице Сыганак, 11. Благо сделала шаг назад, и не упал на голову. К кому обратиться с жалобой? Я была в шаге от смерти, – написала она в Instagram.

Женщине после обращения в больницу наложили гипс. По ее словам, она осталась без работы.

23 октября при переходе проезжей части 45-летняя женщина получила травму ноги вследствие падения металлической конструкции столба, оснащенного камерой "Сергек", – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана .

По данному факту Управлением полиции района "Есиль" начато досудебное расследование по ст. 306 УК РК, проводится проверка.