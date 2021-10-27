Предупреждение и профилактика бытового насилия: необходим всеобъемлющий подход

Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова считает, что имплементация в национальное законодательство и правоприменение приведенных кратких примеров позитивной мировой практики борьбы с бытовым насилием в обществе позволят добиться комплексности и системности в обеспечении гарантированного государством прямого действия положений Основного закона, приверженности мерам верховенства права, социальному и гендерному равенству, а также закрепленным международным обязательствам.

Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению [1]. Эта конституционная норма распространяется и на случаи безопасности личности от посягательств в семье.

В Казахстане вопрос домашнего насилия всегда находился в зоне государственного и общественного интереса. С момента обретения независимости Казахстан подписал и ратифицировал Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка, в стране с 2009 года действует Закон «О профилактике бытового насилия», существуют соответствующие нормы в ряде других законодательных актов. В Послании Первого Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050» одной из главных задач казахстанского общества также обозначена защита материнства и детства от насилия [2].

В международном праве под бытовым насилием либо насилием над женщинами принято понимать любой акт, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, психологический ущерб и страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, как принуждение или лишение свободы, будь то общественной или личной жизни [3].

Особая опасность домашнего насилия заключается в том, что жертва подвергается не только физической боли (ущерб здоровью, телесные повреждения), но еще и психологическому давлению со стороны родных людей, с которыми жертва проживает вместе, делит общее жилье, средства к существованию, а также от которых зачастую материально и морально зависит.

В результате актов бытового насилия теряются моральные ценности, растет число неблагополучных семей, разводов, увеличивается количество детской преступности, суицидов и убийств.

Если рассматривать международный опыт, то, к примеру, в США Законом «О насилии в отношении женщин» от 1994 года бытовое насилие было признано «преступлением национального масштаба» [4]. Данный законодательный акт, а также его подтверждения (реавторизации) от 2000, 2005 и 2013 годов впервые объединили деятельность представителей уголовно-правовой системы, системы социальных услуг и частных некоммерческих организаций в борьбе с домашним насилием; регламентировали деятельность и финансовую поддержку приютов, кризисных центров и других общественных организаций; а также урегулировали механизмы защиты женщин, подвергшихся насилию и не имеющих гражданства [5].

Международная Ассоциация начальников полиции (IACP) разработала универсальный для всех штатов механизм реагирования на акты домашнего насилия [6]. В штате Вашингтон, например, после обращения в службу «911» полиция осматривает жертву на предмет физического насилия и предполагаемое место преступления на предмет разрушений. При подтверждении факта насилия полиция производит арест агрессора на срок 24 часа. За это время проводится слушание. Даже если жертва передумает и решит забрать заявление, преступника продолжает судить штат [7].

До вынесения судом приговора сотрудник службы пробации уточняет у жертвы необходимость вынесения защитного предписания, которое запрещает насильнику контактировать с жертвой как лично, так и по телефону, электронной почте и т.д. Нарушение требований защитного предписания может повлечь уголовную ответственность [7].

В случае, когда лицо, совершившее бытовое насилие, привлекается к ответственности впервые, суд выписывает предупреждение с обязанностью прохождения специальной терапии, которая оплачивается насильником самостоятельно. В терапии сертифицированные терапевты обучают эффективному поведению в ситуациях конфликта. Людей, разрешающих конфликты исключительно посредством насилия, учат новым способам их разрешения[7].

Несмотря на все принимаемые меры, уровень актов бытового насилия в США остается достаточно высоким. Согласно статистическим данным, в Америке каждую минуту 20 человек подвергаются физическому насилию в семье [8]. Каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина подвергаются жестокому физическому насилию (побои, сжигание живьем и т.д.) [8].

В связи с этим общественность и юристы неоднократно обращались в Конгресс с предложением внести поправки в Закон 1994 года «О насилии в отношении женщин». Так, действующий вице-президент США Камала Харрис, будучи генеральным прокурором штата Калифорния, а позже сенатором, направляла письма в Конгресс с просьбой пересмотреть законодательство о бытовом насилии и внести нормы касательно решения проблемы высокого уровня домашнего насилия в отношении женщин в возрасте от 16 до 24 лет путем борьбы с толерантным отношением молодежи к насилию [9]. Кроме того, Харрис предлагала запретить продажу оружия не только законным супругам, которые ранее привлекались в ответственности за домашнее насилие, но и гражданским супругам/партнерам/любым другим людям, с кем жертва состояла в близких отношениях и от которого пережила насилие [10].

Абсолютно противоположных результатов в борьбе с домашним насилием достигла другая развитая страна – Канада. Здесь основную ответственность за развитие политики и системы социальных служб по оказанию помощи женщинам, подвергшимся бытовому насилию, несут правительство провинций и территорий.

К примеру, в провинции Онтарио организуется ежегодный тренинг для прокуроров. В провинции Виннипег действует специализированный суд по семейному насилию. Кроме того, в качестве неотъемлемой части обвинительного процесса создана Программа защиты женщин (The Women’s Advocacy Program), которая обеспечивает поддержку женщин на всех этапах отправления правосудия [11].

В результате деятельности специализированных судов в провинциях случаи бытового насилия перестали рассматриваться в качестве незначительных дел, и ими занимаются высококвалифицированные специалисты [11].

Опыт США и Канады может быть учтен и в нашей стране. Это касается, к примеру, невозможности отозвать ранее поданное жертвой заявление, принудительной терапии, а также создания специализированного суда по рассмотрению дел, связанных с бытовым насилием. Опыт рассматриваемых стран может быть использован при подготовке и внедрении правительственных программ как на местном, так и на республиканском уровне.

Указанные выше предложения требуют всестороннего изучения.

Так, вопрос о внедрении специализированных судов по рассмотрению дел о бытовом насилии неразделимо требует изучения внедрения специализированных подразделений в органах полиции и прокуратуры с целью комплексного охвата государством вопросов защиты, так как первичное ключевое звено в обеспечении наказания агрессора, отборе свидетельских показаний, а также предъявление обвинения являются краеугольными аспектами перспективного отправления правосудия.

Опыт свидетельствует об отсутствии детального расследования актов насилия, бытовое насилие по-прежнему рассматривается как вопрос частной жизни, а к жертвам относятся с большой долей скептицизма.

Создание специализированных подразделений приведет к формированию объективной статистики в стране, позволит детально изучить первопричины насилия в обществе, определит неизбежность самостоятельного финансирования и совершенствования задействованных кадров, будет содействовать оперативности и эффективности расследований. С другой стороны, важно не допустить маргинализацию проблем жертвы путем выведения ее в отдельную «закрытую» сферу правосудия.

В результате такого всеобъемлющего подхода неизбежно возникает потребность в специализации судов. Специализация судов, как показывает практика отечественного правоприменения, позволила судьям на основе углубленных знаний по определенным отраслям права, специфических особенностей и нюансов отдельных категорий дел выносить более квалифицированные судебные решения, а в целом является одним из важнейших факторов, обеспечивающих интенсификацию судебной работы и решения некоторых проблем, связанных с судебной нагрузкой [12].

Специализированные суды имеются в ряде стран, в том числе в Бразилии, Испании, Уругвае, Венесуэле, Соединенном Королевстве и в некоторых штатах США. Такие суды эффективно действуют во многих случаях, поскольку они располагают более широкими возможностями благодаря специальной подготовке своих сотрудников и учету гендерных аспектов при рассмотрении вопросов насилия в отношении женщин и имеют солидный опыт рассмотрения таких дел.

В Испании специализированные объединенные суды созданы на основании раздела V принятого в 2004 году Органического закона о комплексных мерах по защите от гендерного насилия, а в Бразилии, согласно статье 14 принятого в 2006 году Закона Марии да Пенья, такие суды занимаются всеми правовыми аспектами дел, касающихся бытового насилия, включая разводы, опеку над детьми и уголовное преследование. Благодаря структуризации и централизации судопроизводства такие объединенные суды исключают принятие противоречащих решений, улучшают безопасность жертвы и устраняют необходимость того, чтобы жертва насилия давала свидетельские показания несколько раз. Вместе с тем весьма важно, чтобы жертва могла контролировать ход судебного разбирательства и не чувствовала себя принужденной принимать какие-либо решения, например, о разводе или раздельном проживании, если она к ним не готова. Опыт Испании показывает, что рассмотрение дел в специализированных судах иногда проходит слишком быстро, в результате чего некоторые жертвы бытового насилия отзывают свои иски. Не менее важно обеспечение присутствия на заседаниях специализированных судов сотрудников из соответствующих факультативных профессиональных структур, как то социальные и медицинские работники, психологи и т.д. [13].

Усиление роли факультативных профессиональных структур в предотвращении правонарушения и его рецидива обуславливает необходимость в рассмотрении двух ключевых вопросов: определение квалификации сотрудников таких структур, а также их финансирования.

Повышение квалификации задействованных кадров должно носить системный характер с учетом формируемой новой практики правоприменения в результате деятельности по специализации судов, органов полиции и прокуратуры и, как следствие, обзора причин и статистики бытового насилия в стране. В противном случае государство неизбежно столкнется лишь с разрешением результатов проблемы, но не ликвидацией ее причин.

Более того, повышение квалификации сотрудников профессиональных структур и их деятельность в отношении субъектов бытового насилия (агрессор, жертва, свидетель) должны рассматриваться как самостоятельная задача и разрешаться путем установления новейших образовательных требований в государственных стандартах образования для учащихся соответствующих факультетов сузов и вузов страны.

К примеру, к деятельности факультативных профессиональных структур можно отнести меры по принудительной психологической терапии, широко распространенной в развитых странах и являющейся передовой мировой практикой в разрешении не только причин бытового насилия, но и, к примеру, алкогольной или наркотической зависимости. При этом помощь оказывается как жертве насилия, так и агрессору, а также свидетелям агрессивных акций – например, детям.

Указанное предложение, с одной стороны, приведет к широким научно-прикладным исследованиям проблем в сфере бытового насилия, с другой – обеспечит глубокую вовлеченность специалистов в разрешение причин, приведших к совершению правонарушения. Обязательность, а равно доступность проведения такой терапии можно рассмотреть по примеру проведенной реформы оказания гарантированной государством юридической помощи.

Политика по искоренению бытового насилия, а также ее финансирование должны реализовываться с императивной вовлеченностью гражданского сообщества в лице неправительственных организаций.

Так, относительно временных затрат на продуктивность описанных положений предлагается разделить их на две самостоятельные группы:

быстрые победы (quick wins); фундаментальные реформы.

К первой группе предлагается отнести следующие меры:

1. Организация процесса по тематическому объединению НПО с целью расширения их присутствия в ликвидации причин и последствий бытового насилия:

a) формирование перечня организаций, занимающихся вопросами бытового насилия;

b) формирование перечня возможных источников финансирования (например, госсоцзаказ, гранты и премии для НПО, гранты частных структур, спонсорская помощь, международные гранты);

c) информирование НПО и профессиональных сообществ о ресурсах и возможных источниках финансирования (конференции, форумы (за счет спонсорских средств), интернет-сайта, СМИ, соцсетей и т. д.).

2. Определение госорганами сфер наиболее востребованной гражданами информации о бытовом насилии путем подготовки свода анализа их обращений:

a) создание мобильного приложения по изложению востребованной информации в «chatbots»;

b) использование инфографики (схем), формы «вопрос-ответ» при разъяснении ведомствами законодательства и подготовке ответов на часто задаваемые вопросы;

c) активизация деятельности госорганов (ЦГО и МИО) в медиа-пространстве (статьи и интервью экспертов совместно с НПО и СРО в СМИ; создание пула роликов социальной рекламы);

d) формирование Базы правовых знаний.

3. Развитие деятельности ассоциации клиник вузов по психологической помощи с последующим учетом студенческой практики в профессиональный стаж.

Ко второй группе предлагается отнести следующие меры:

1. Формирование государственной политики в области противодействия бытовому насилию:

a) проведение политики децентрализации функций по противодействию бытовому насилию с активизацией деятельности МИО и отраслевых ЦГО (стратегические индикаторы) и поэтапным делегированием в НПО;

b) разработка общей политики противодействия бытовому насилию, правовой информированности и юридической помощи гражданам, которая бы поощряла НПО и профессиональные сообщества брать на себя определенные функции (программы вовлечения сообществ);

c) учреждение оператора при МИОР (организация, определяемая правительством, осуществляющая координацию деятельности по реализации мер противодействия бытовому насилию, выступающая интеллектуальным хабом между вузами, профессиональными СРО, НПО и госорганами) в сфере противодействия бытовому насилию, определение его правового статуса и функций (по аналогии с деятельностью публичного агентства Академия права Сингапура (Singapore Academy of Law): оказание информационной и научно-методической поддержки гражданам и организациям; ведение перечня организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия бытовому насилию; внесение предложений по совершенствованию системы правового просвещения; координация и методологическая поддержка деятельности НПО; определение перечня приоритетных направлений и тем для информационно-разъяснительной деятельности по вопросам противодействия бытовому насилию; осуществление иных функций, связанных с формированием и реализацией государственной политики в указанной сфере.

За годы независимости сформировалось законодательное закрепление предупреждения и борьбы с актами насилия: гарантируется неотвратимость наказания, обеспечивается преследование правонарушителей, предусматривается совершенствование мер расширения прав жертв и оказание им государственной поддержки.

Современные вызовы требуют дальнейшего поступательного развития правовой базы. Имплементация в национальное законодательство и правоприменение приведенных кратких примеров позитивной мировой практики борьбы с бытовым насилием в обществе позволят добиться комплексности и системности в обеспечении гарантированного государством прямого действия положений Основного закона, приверженности мерам верховенства права, социальному и гендерному равенству, а также закрепленным международным обязательствам.

Акерке Ахметова, вице-министр юстиции РК

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