Спортсменам зимней Олимпиады-2022 запретили интимные отношения и вечеринки

Организаторы Белой олимпиады в Пекине в целях предотвращения распространения COVID-19 в олимпийских деревнях во время Игр-2022 объявили о жестком запрете на общение между спортсменами из разных делегаций, сообщает Zakon.kz.

Участникам Олимпиады-2022 рекомендовано свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом. Необходимо носить маски, избегать закрытых или многолюдных пространств и поддерживать двухметровое расстояние между людьми. Тех, кто нарушит данные правила, куда входят также интимные отношения и праздничные вечеринки, ждет депортация из Китая.

Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун объявил, что открытие олимпийской деревни Игр-2022 состоится 27 января 2022 года, а сама Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

Куандык Шынасилов