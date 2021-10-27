Развитие "зеленой" экономики обсудили на экофоруме в Уральске

В Уральске прошел IV Международный экологический форум "Uralsk Green Forum", организованный компанией "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) совместно с акиматом Западно-Казахстанской области.

Основной целью было обсуждение актуальных вопросов в области управления отходами, как важного фактора устойчивого развития Западно-Казахстанской области, новых принципов экологического законодательства в сфере управления отходами, повышение уровня переработки отходов и развитие "зеленого" бизнеса в регионе.

Мы будем и дальше стремиться оставаться самым чистым регионом. Это будет подтверждением нашей миссии и стратегии, которые соответствуют 17-ти целям устойчивого развития, принятыми ООН, одна из них напрямую касается экологии. Это поможет нам не только улучшать качество жизни населения, но и привлекать инвестиции в регион. Пока в нашем регионе нет проектов по возобновляемым источникам энергии, но надеемся, что при поддержке партнеров будут реализованы проекты, направленные на поддержку и сохранение экологии края. Проекты "зеленой экономики" сегодня актуальны, как никогда, и те компании, которые ими занимаются, будут иметь приоритет. Сейчас акцент делается на конкретные экологические проекты по управлению отходами, возобновляемым источникам энергии, зеленым насаждениям, сохранению водного баланса местных рек. Все они будут иметь поддержку со стороны акимата по всем направлениям. Большое дело начинается с малых шагов, - подчеркнул в своем выступлении на форуме аким области Гали Искалиев.

В рамках форума была организована специализированная выставка компаний, занимающихся переработкой отходов по Западно-Казахстанской области. Например, ТОО "Уральская торгово-промышленная компания", ИП "Куксова, ТОО "Алтын Алма" занимаются переработкой отходов из пластмассы, пластика, полиэтиленовой упаковки; ИП "Губер", ТОО "Кама Казахстан" - переработкой автомобильных шин, ИП "Рамазанов Мирас" - переработкой древесных отходов, ИП "Усенов М.А." - переработкой макулатуры, АО "Талап" - переработкой медицинских отходов.

В работе форума приняли участие председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, эксперты управления отходами и зеленой трансформацией, региональные компании, занимающиеся переработкой отходов, руководители профильных министерств и ведомств. Как отметили делегаты форума, высокий экспертный уровень участников способствовал всестороннему обсуждению и подробному анализу вопросов, представленных в повестке дня. В частности, эксперт по устойчивому развитию компании Eicon Сергей Цой отметил, что решение экологических задач - это основа для устойчивого социально-экономического развития региона, которое не может быть достигнуто без участия крупного бизнеса. Компания КПО на протяжении многих лет является надежным партнером в этом направлении.

Экологическая ответственность - неотъемлемая часть корпоративной политики КПО. Компания применяет самые передовые методы и технологии в области управления отходами. Наша цель - переработка отходов производства, сокращение объемов размещения отходов на полигонах и снижение негативного воздействия на окружающую среду, - отметил генеральный директор КПО Джанкарло Рую.

По всем поднятым в ходе обсуждений актуальным проблемам будут проводиться дальнейшие консультации для подготовки конкретных мероприятий и решений.