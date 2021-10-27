Закон о защите животных – запретят ли проводить национальные виды спорта

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев ответил на вопрос о безопасности участия животных при проведении национальных видов спорта, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Бекболата Тлеухана, национальные виды спорта являются травмоопасными, в том числе для животных.

Проектом закона вводится запрет на организацию и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным. Что будет с национальными видами спорта в данном направлении? – спросил он на пленарном заседании Мажилиса во время рассмотрения законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

Отвечая на вопрос, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что запрета на проведение национальных видов спорта с участием животных не будет.

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Основная цель проекта закона – это защита животных от жестокого обращения. И, как вы уже сами сказали, проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой травмы и увечья животным, подпадают под запрет. Например, это собачьи бои. Что касается национальных видов спорта с участием животных, то они не предусматривают причинения вреда животным, поэтому запрет на их проведение не предусмотрен, – пояснил глава Минэкологии.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поручил министру четко прописать этот вопрос в законе.

Ранее во время презентации законопроекта вице-министр экологии сообщила, что на проведение собачьих боев будет введен полный запрет.

В 2020 году житель Жанаозена устроил жестокие собачьи бои. Тогда мужчину привлекли к ответственности по двум статьям Административного кодекса.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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