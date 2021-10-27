Глава Верховного суда объяснил, как сделать суд максимально объективным

Судье нельзя разом передавать все материалы уголовного дела, сообщил на международном круглом столе "Реформы судебной системы в Казахстане: решение новых вызовов с использованием лучших международных практик" председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Уголовный процесс условно можно поделить на три этапа: досудебное расследование, само судебное разбирательство и исполнение приговора. Для любого общества важно, как раскрывается преступление, как собираются улики. Не менее важно, как исполняется уголовное наказание. Но мы должны признать, что ключевым звеном или кульминацией уголовного процесса всегда было и будет судебное разбирательство, когда в рамках первой инстанции рассматривается дело по существу, – напомнил Жакип Асанов.

Важно сделать главное судебное разбирательство максимально объективным, чтобы суд стал свободным от обвинительной парадигмы.

Глава Верховного суда добавил, что с этим хроническим наследием сегодня сталкиваются все страны советского уголовного права.

Люди не видят, как ведется следствие, как работает прокурор, или как исполняется приговор. Все эти этапы закрыты для общественности. Люди видят другое - как проходит главное судебное разбирательство, – объяснил глава Верховного суда.

Граждане, по его словам, на открытых процессах слышат, что говорит прокурор, адвокат, свидетели, судья. Видят также эмоции тех, кого затрагивает этот процесс, а блогеры, потерпевшие, близкие подсудимых – обо всем каждый день пишут в социальных сетях.

У нас каждый день принимается 5 тыс. итоговых решений по итогам рассмотрения дел, в том числе чуть менее тысячи приговоров и постановлений по уголовным делам. Часто от отчаяния задают вопрос: почему в наших судах ничего не меняется? Эксперты же считают: причина в том, что карательный синдром следствия все еще сильно проникает в суды. Главное судебное разбирательство остается прежним, – уточнил Асанов.

По его мнению, точечные реформы и организационные меры ситуацию серьезно не меняют, поэтому необходимо переходить к практике, которая применяется в странах ЕС, ОБСЕ, ОЭСР, когда в суд заходят только акт обвинения прокурора и акт защиты адвоката.

Нам представляется, что судье нельзя разом передавать все материалы уголовного дела. В суд должны заходить только акт обвинения прокурора и акт защиты адвоката. А как происходит сейчас? Судья изучил дело заранее, ему оно подано в том свете, как это видит орган следствия и прокуратура. А их материалы имеют одну цель: доказать вину подсудимого. Прочитав дело, судья невольно становится заложником обвинительной парадигмы. То есть, главное судебное разбирательство - это уже формальность. Вот почему в глазах людей наш суд остается продолжением карательного механизма. Кстати, принцип передачи в суд только акта обвинения и акта защиты придумали не мы. Он давно есть в ряде стран ЕС, ОБСЕ, ОЭСР. Такой принцип охраняет непредвзятость, беспристрастность судьи, так как с делом он знакомится прямо в ходе судебного следствия, – заключил Жакип Асанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан