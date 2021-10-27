В СКО ведется строительство самого крупного маслозавода в стране

Самый крупный маслозавод в Казахстане строят в СКО.

Об этом сообщил журналистам аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в ходе брифинга.

На новом маслоэкстракционном заводе мощностью 370 тысяч тонн планируется создать свыше 200 постоянных рабочих мест.

Это будет самый крупный завод в Казахстане. За два года мы должны его построить. В результате переработки масличных культур у нас будут оставаться жмых и шрот – это необходимые компоненты для развития животноводства. Хочешь получить молоко и мясо – обязательно используй эти два продукта, – сказал Кумар Аксакалов.

Строительство маслоэкстракционного завода позволит привлечь в регион 15 млрд тенге инвестиций.

Стоит отметить, что новое предприятие позволит перерабатывать до 90% маслосемян, производимых в области.