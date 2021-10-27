Пятая подряд победа казахстанских боксеров на чемпионате мира

Третий день соревнований на мировом первенстве по боксу открыли спортсмены весовой категории до 71 килограмма, сообщает Zakon.kz.

И в первой же встрече вышел представитель казахстанского бокса Асланбек Шымбергенов. В соперники ему достался Фархад Моради Аташгах из Ирана. Поединок не продлился дольше одного раунда, так как иранский спортсмен получил травму, и казахстанец досрочно стал победителем данного боя.

В 1/16 финала соперником Асланбека Шымбергенова стал узбек Шахрам Гиясов.

27 октября в 19.30 на ринг Белграда выйдет Бек Нурмаганбетов, в соперники которому достался бразилец Кено Мачадо.

Куандык Шынасилов