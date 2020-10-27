Все индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ теперь открываются автоматически

С 26 октября 2021 года вступили в силу изменения в Закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", согласно которым индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ могут открываться автоматически при поступлении первого взноса. Соответствующие поправки отражены в подписанном президентом Казахстана 12 октября Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", передает Zakon.kz.

Информационные системы Единого накопительного пенсионного фонда подготовлены к новому порядку открытия ИПС для учета ОППВ, аналогичному открытию ИПС по другим видам пенсионных взносов.

В Фонде напомнили, что беззаявительный порядок открытия ИПС действует: - с 8 января 2019 года в отношении обязательных пенсионных взносов; - с 1 мая 2021 года в отношении добровольных пенсионных взносов.

Идентификация физического лица, в пользу которого перечисляются ОППВ, будет осуществляться по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОППВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения ЕНПФ будет получать из соответствующих информационных систем государственных органов, – сообщили в ЕНПФ.

Агентом (плательщиком) ОППВ является работодатель, который обязан отчислять взносы за счет своих собственных средств в пользу работника в размере 5% от его ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом правительством РК.

Право на пенсионные накопления за счет ОППВ имеют те граждане, которые трудятся во вредных и опасных сферах деятельности. Перечень таких профессий утвержден Постановлением правительства РК "Об утверждении Перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы" от 31 декабря 2013 года № 1562, – уточнили в ЕНПФ.

Как говорят в Едином накопительном пенсионном фонде, законодательные изменения по автоматическому открытию ИПС для учета ОППВ существенно облегчат агентам выполнение обязательств по перечислению ОППВ: нет необходимости совместно с работником оформлять заявление об открытии ИПС для учета ОППВ с предоставлением в ЕНПФ определенного перечня документов, содержащего более 10 наименований.